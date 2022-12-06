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ЦАМТО

Bloomberg: Германия выделила 10,5 млрд. долларов на покупку 35 истребителей F-35A

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Источник изображения: Фото: USAF

ЦАМТО, 5 декабря. Германия выделила 10,5 млрд. долл. на покупку 35 истребителей F-35A "Лайтнинг-2". Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение правительственный документ.

Сообщается, что средства будут взяты из специального фонда в объеме 100 млрд. евро, созданного закупки вооружений для ВС Германии. Поставки запланированы на период с 2026 по 2029 гг.

Согласно документу, предусмотрены также поставки Берлину ракет класса "воздух-земля" и наземной инфраструктуры.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
F-35A
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