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Военное обозрение

Российская разведка в зоне СВО активно применяет беспилотники «Тахион»

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Источник изображения: topwar.ru

Разведывательные подразделения Сухопутных войск, участвующие в специальной военной операции на Украине, активно используют беспилотник "Тахион", позволяющий вскрывать даже сильно замаскированные позиции ВСУ. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

Разведывательный БПЛА "Тахион" оснащен не только камерами, но и тепловизором, что позволяет выявлять позиции ВСУ и наводить на них артиллерию или авиацию. Изначально беспилотник разрабатывался для действий в арктических условиях и должен был поступить на вооружение Северного флота, но в последствии данное решение поменяли.

Российскими военными для ведения воздушной разведки позиций ВСУ применяются беспилотники "Тахион". Аппараты оснащены тепловизором, фото- и видеокамерой, с помощью которых обнаруживались даже хорошо замаскированные объекты противника, в том числе и ночью

- приводит ТАСС слова источника.

Как пояснили в войсках, "Тахион" является очень надежным беспилотников, рассчитанным на применение в тяжелых климатических условиях, поэтому разведка и выбрала его в качестве основного.

Беспилотный летательный аппарат "Тахион" поступил на вооружение Минобороны в 2015 году. БПЛА сделан по схеме "летающее крыло", при взлетной массе в 7 кг размах крыльев составляет 2 метра. Установлен электродвигатель, способен находиться в воздухе до 120 минут без подзарядки, радиус действия - 40 км. Скорость - до 100 км/час. Запускается с катапульты, приземляется на парашюте.

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Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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