СМИ: украинцы жалуются, что получили из Италии модели минометов 1966 года выпуска

Они поступили без соответствующих боеприпасов, отметила газета Corriere della Sera

РИМ, 5 декабря. /ТАСС/. Украинцев не устраивает получаемое из Италии оружие. Как пишет в понедельник газета Corriere della Sera, они жалуются на старую модель минометов, которые поступили без соответствующих боеприпасов.

Речь идет о 120-мм минометах Mod63, поставленных пять месяцев назад, указывает издание. Эти модели были произведены в 1966 году и давно не используются, работают хуже, чем соответствующие советские времен Второй мировой войны. Кроме того, к этим машинам не поступили боеприпасы.

По данным издания, которое ссылается на независимые оценки специализированных военных обозрений, Италия потратила на поставки вооружения Киеву €450 млн.

К начале марта национальный парламент одобрил резолюцию об оказании помощи, в том числе военной, Украине. В рамках этого решения были сформированы пять межведомственных декретов с перечнем поставляемого оружия, который засекречен. На прошлой неделе правительство одобрило декрет о продлении сроков оказания военной помощи на весь 2023 год. Тем не менее, как утверждается, работа над новым пакетом пока не началась. Corriere della Sera указывает, что украинцы надеются получить от Рима современные пусковые установки. Кроме того, ранее в СМИ сообщалось, что Италия может поставить компоненты системы ПВО.