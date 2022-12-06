В Польше сообщили, что уже выделили €7,2 млрд на поддержку Украины

Флаги Польши и Украины во время демонстрации в поддержку оппозиционного движения на Украине.

Глава Минфина республики Магдалена Жечковска отметила, что Польша "очень заинтересована" в оказании помощи Киеву

БЕРЛИН, 5 декабря. /ТАСС/. Министр финансов Польши Магдалена Жечковска заявила, что Варшава уже выделила €7,2 млрд на поддержку Украины.

"Мы принимаем очень много беженцев с Украины, оказываем военную помощь и помогаем людям на Украине пережить зиму, помогаем строить жилье для внутренне перемещенных лиц", - отметила Жечковска в опубликованном в понедельник интервью немецкой газете Handelsblatt, добавив, что Польша "очень заинтересована" в оказании помощи Киеву. "Уже сейчас мы выделили €7,2 млрд", - констатировала она.

В то же время глава Минфина Польши указала, что в общей сложности для восстановления Украины необходимо $750 млрд. "Для реконструкции важны скоординированные усилия, поскольку существует множество сторон, стран, учреждений, частных предпринимателей, частных учреждений, которые хотят участвовать финансово, а также в сотрудничестве со своими компаниями", - подчеркнула Жечковска, уточнив, что следует создать платформу для сотрудничества в восстановлении.

Она также утверждала, что для реконструкции Украины необходимо использовать замороженные в ЕС российские активы. "Сумма, которую я недавно услышала, составляет около $350 млрд. Так что речь идет о довольно больших деньгах. Конечно, есть некоторые юридические проблемы, но я думаю, что они будут решены", - резюмировала министр.

В заключение она заявила, что до конфликта на Украине Польша была "одним из самых важных партнеров" для Киева. "Польские компании готовы приступить к реконструкции дорог, мостов, жилых кварталов и энергосистем. Наши компании знают, как вести бизнес на Украине. И они готовы вернуться", - заметила Жечковска. "Они даже сейчас открыты для инвестиций туда, несмотря на сохраняющиеся риски. Поэтому важно найти меры по защите инвесторов", - подытожила она.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.