Ракетные комплексы "Бастион" заступили на дежурство на Курилах

Ракетные комплексы "Бастион" Тихоокеанского флота заступили на дежурство на Курилах

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Береговые ракетные комплексы "Бастион" Тихоокеанского флота заступили на дежурство на острове Парамушир Курильской гряды, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.

Год назад, в декабре 2021 года, расчеты БРК "Бастион" ТОФ приступили к несению дежурства в центральной части Курильской гряды - на острове Матуа.

"Расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота развернуты и заступили на дежурство в северной части Курильской гряды на острове Парамушир. Береговые ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами", - говорится в сообщении.

Техника, личный состав и материальные средства были доставлены на остров большими десантными кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. Ранее силами подразделений материально-технического обеспечения флота на Парамушире был развернут автономный военный городок, в котором созданы все условия для круглогодичного несения службы, проживания, отдыха и питания личного состава.

Для эксплуатации и обслуживания техники смонтировано оборудование технических постов, развернуты хранилища техники и материальных средств, оборудованы подъезды к стартовым позициям.