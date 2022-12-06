Войти
РИА Новости

Ракетные комплексы "Бастион" заступили на дежурство на Курилах

137
0
0
Пуск крылатой ракеты "Оникс"
Пуск крылатой ракеты "Оникс".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Ракетные комплексы "Бастион" Тихоокеанского флота заступили на дежурство на Курилах

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Береговые ракетные комплексы "Бастион" Тихоокеанского флота заступили на дежурство на острове Парамушир Курильской гряды, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.

Год назад, в декабре 2021 года, расчеты БРК "Бастион" ТОФ приступили к несению дежурства в центральной части Курильской гряды - на острове Матуа.

"Расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота развернуты и заступили на дежурство в северной части Курильской гряды на острове Парамушир. Береговые ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами", - говорится в сообщении.

Техника, личный состав и материальные средства были доставлены на остров большими десантными кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. Ранее силами подразделений материально-технического обеспечения флота на Парамушире был развернут автономный военный городок, в котором созданы все условия для круглогодичного несения службы, проживания, отдыха и питания личного состава.

Для эксплуатации и обслуживания техники смонтировано оборудование технических постов, развернуты хранилища техники и материальных средств, оборудованы подъезды к стартовым позициям.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бастион
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ
Похожие новости
04.04.2022
Ракетчики ТОФ с острова Матуа уничтожили "вражеский" корабль
11.05.2021
Техника Победы: что показали на парадах 9 мая в России
18.01.2021
Уплывут в прошлое: к концу десятилетия ВМФ радикально обновится
26.11.2020
Комплексы «Бастион-П» на Камчатке
25.12.2019
В уходящем году на Тихоокеанский флот поставлено более 100 ед. нового вооружения и военной техники
20.06.2019
Жители и гости Приморья на форуме "Армия-2019" смогут увидеть ракетный комплекс "Бастион"
29.01.2019
Не числом, так ракетами: почему русский флот пугает НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.12 08:33
  • 39300
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.12 06:56
  • 1
Военный эксперт рассказал о задачах БРК «Бастион» на Курильских островах
  • 05.12 13:57
  • 1
Военкор призвал не затягивать с «отключением» тылов противника от электричества
  • 05.12 13:51
  • 1
Венгрия выступает против европейского плана помощи Украине
  • 05.12 13:38
  • 113
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 05.12 13:31
  • 1
В Кремле считают, что символика в поддержку бойцов СВО внесла вклад в объединение нации
  • 05.12 13:19
  • 1
Расчет БЛА "Орлан-10" ЦВО вскрывает пути подвоза боеприпасов националистов в зоне проведения СВО
  • 05.12 13:12
  • 10
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 05.12 12:59
  • 6
В России оценили французские РСЗО на Украине
  • 05.12 11:02
  • 0
Бескорыстная Польша вводит оплату проживания для украинских беженцев
  • 05.12 10:17
  • 4
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 05.12 09:23
  • 1
В США рассказали о первом боевом подразделении с российским Су-57
  • 04.12 16:44
  • 2
Запад боится пойти на уступки Путину — даже ради мира на Украине
  • 04.12 16:36
  • 3
ЕК предложила создать фонд для Киева из замороженных €319 млрд российских активов
  • 04.12 13:15
  • 2
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря