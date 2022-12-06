Участник спецоперации сообщил о нехватке квадрокоптеров

По его словам, квадрокоптеры помогают заблаговременно обнаружить противника

ТАСС, 5 декабря. Квадрокоптеры помогают заблаговременно обнаружить противника, поэтому военнослужащие в них нуждаются. Об этом сообщил старший стрелок Архангельского батальона Игорь, фамилия которого не приводится.

Он отметил, что при подготовке, которую военнослужащие, призванные из Архангельской области, проходят в Печенге, уделяется много внимания тактическим действиям, стрельбе из всех видов стрелкового оружия, бегу, проработке взаимодействия подразделений вместе с техникой. "Одежда, каски, бронежилеты, оружие - все необходимое у нас есть. Побольше бы коптеров, в них мы нуждаемся - они помогают заблаговременно обнаружить противника. Настрой у всех боевой", - приводятся слова стрелка в сообщении пресс-службы Северного флота.

На флоте отметили, что губернаторский центр Архангельской области "Вместе мы сильнее" передал командованию отдельной мотострелковой бригады Северного флота машины, квадрокоптеры, приборы ночного видения и другие устройства для доставки военнослужащим. "В Печенгу приехала очередная партия оборудования и машин от Архангельской области. Доставили два автомобиля УАЗ с объемом двигателя 2,7 литра, тепловизор, прицелы с приборами ночного видения, квадрокоптеры с устройствами сброса и смартфонами к ним", - рассказал директор губернаторского центра "Вместе мы сильнее" Максим Арбузов.

На похожей технике проходят обучение военнослужащие Архангельской области. Сейчас на складе находятся каски и бронежилеты для Астраханского батальона, которые были доставлены в Печенгу в конце ноября. "В ближайшее время в воинскую часть поступит вторая партия аналогичной экипировки, после чего необходимое снаряжение будет доставлено бойцам в зону ведения боевых действий с помощью военно-транспортной авиации", - пояснили в пресс-службе Северного флота.