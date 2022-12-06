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Стало известно об использовании новейших дронов-разведчиков «Тахион» на Украине

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БПЛА «Тахион»
БПЛА «Тахион».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Российские военные успешно применили новейшие дроны-разведчики «Тахион» в ходе специальной военной операции(СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Стало известно, что беспилотники ведут разведку скрытых позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), они используются разведывательными подразделениями Сухопутных войск.

«Аппараты оснащены тепловизором, фото- и видеокамерой, с помощью которых обнаруживались даже хорошо замаскированные объекты противника, в том числе и ночью», — заявил источник, не называя районы, где применяются дроны.

Агентство отметило, что ранее о применении беспилотника «Тахион» официальных сведений не поступало.

В марте в США дали оценку использованию российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе специальной военной операции. Журналист Сэм Крэнни-Эванс в статье для американского издания The National Interest упоминал в том числе использование дронов «Тахион-4».

Оружие России

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
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