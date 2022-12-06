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ТАСС

Военнослужащие РФ и Лаоса приняли участие в активной фазе учений "Ларос-2022"

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Военнослужащие ВС Лаоса и России
Военнослужащие ВС Лаоса и России.
Источник изображения: gazeta.ru

Впервые в маневрах задействовали совместный тактический воздушный десант

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы России и Народной армии Лаоса приняли участие в активной фазе учений "Ларос-2022" в понедельник. Об этом сообщил руководитель учений от российской стороны Александр Мазур.

"Сегодня проведены совместные учения ВС РФ и ВС Народной армии Лаоса, в ходе которых отработаны совместные действия, выполнение учебно-боевых задач по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований. Военнослужащие лаосской и российской армий получили практику совместных действий по подготовке, организации и ведению боевых действий в различных видах боя", - рассказал Мазур в видео, распространенном Минобороны России.

По словам руководителя учений от российской стороны, было задействовано порядка 100 единиц военной техники, поставленные цели были достигнуты. Активная фаза проходила на полигоне Бан Пэн на территории Лаоса. В ходе учений впервые был применен совместный тактический воздушный десант.

Танковые, мотострелковые подразделения и подразделения усиления Восточного военного округа (ВВО) из Приморского края и Народной Армии Лаоса (НАЛ), отработали совместное ведение разведывательно-поисковых действий, чтобы обнаружить условные незаконные вооруженные формирования. Затем экипажи обеих стран на танках Т 72БМС выдвинулись в заданные районы, их прикрывали подразделения огневой поддержки на бронированных машинах.

Участники учений с помощью артиллерии и при поддержке авиации заняли выгодные рубежи и высоты и захватили плацдарм в указанном районе. "Военнослужащие обеих стран отработали действия по высадке десантно-штурмовых подразделений из транспортно-боевых вертолетов. В целях содействия наступающим с фронта войскам высадившийся десант атаковал условного противника с фланга, сумев при этом сорвать планы обороняющихся незаконных вооруженных формирований", - добавили в Минобороны, уточнив, что группировке войск удалось разгромить условных террористов.

Всего в учениях "Ларос-2022" принимают участие более 800 военнослужащих из России и Лаоса. 

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