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ТАСС

Макрон заявил, что поддерживает прямые контакты с Путиным

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Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

По словам президента Франции, в данной ситуации "изоляция хуже всего"

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он поддерживает прямые контакты с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что я считаю, что наилучший способ возобновить взаимодействие заключается в сохранении этого прямого канала [коммуникации]", - сказал Макрон в интервью журналистам американского телеканала CBS, вышедшем в эфир в воскресенье. Он отметил, что в данной ситуации "изоляция хуже всего".

Отвечая на вопрос о том, каким он видит завершение конфликта на Украине, Макрон заявил, что "принимать решение об этом должны украинцы". "Единственный путь выхода из этой ситуации лежит через переговоры. Я не вижу военных вариантов", - подчеркнул французский лидер. 

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Страны
США
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
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