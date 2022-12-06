Макрон заявил, что поддерживает прямые контакты с Путиным

По словам президента Франции, в данной ситуации "изоляция хуже всего"

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он поддерживает прямые контакты с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что я считаю, что наилучший способ возобновить взаимодействие заключается в сохранении этого прямого канала [коммуникации]", - сказал Макрон в интервью журналистам американского телеканала CBS, вышедшем в эфир в воскресенье. Он отметил, что в данной ситуации "изоляция хуже всего".

Отвечая на вопрос о том, каким он видит завершение конфликта на Украине, Макрон заявил, что "принимать решение об этом должны украинцы". "Единственный путь выхода из этой ситуации лежит через переговоры. Я не вижу военных вариантов", - подчеркнул французский лидер.