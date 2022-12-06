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ТАСС

Источник: новейшие российские дроны-разведчики "Тахион" успешно применяются на Украине

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БЛА "Тахион"
Военнослужащие ВС РФ с БЛА "Тахион".
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны России, архив

Они осуществляют воздушную разведку скрытых позиций ВСУ

ТАСС, 5 декабря. Российскими войсками в зоне проведения военной спецоперации на Украине успешно используются новейшие комплексы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) "Тахион", осуществляющие воздушную разведку скрытых позиций подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Российскими военными для ведения воздушной разведки позиций ВСУ применяются беспилотники "Тахион". Аппараты оснащены тепловизором, фото- и видеокамерой, с помощью которых обнаруживались даже хорошо замаскированные объекты противника, в том числе и ночью", - сказал собеседник агентства, отметив надежность этих БЛА.

По его словам, данный беспилотник используется российскими разведывательными подразделениями Сухопутных войск. Источник ТАСС отказался называть районы, где успешно, по его данным, применялся и продолжает использоваться "Тахион".

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации. Ранее о применении на Украине БЛА "Тахион" официально не сообщалось.

Малый беспилотник "Тахион" создан ООО "Ижмаш - Беспилотные системы", разработан по аэродинамической схеме "летающее крыло". Предназначен для ведения воздушной разведки как днем, так и ночью. Эффективен при проведении аэрофото- и видеосъемки местности на удалении, а в случае необходимости может использоваться в качестве ретранслятора сигнала связи. На вооружение российской армии БЛА стали поступать с 2015 года.

Размах крыла аппарата - около двух метров, взлетная масса - около семи кг, максимальная высота полета - до 4 000 метров. Продолжительность полета составляет до двух часов, максимальная скорость - до 100 км/ч, радиус применения - около 40 км. Аппарат может применяться в условиях Крайнего Севера, его эксплуатация допускается в диапазоне температур от минус 30 до плюс 40 градусов. БЛА способен работать при неблагоприятных погодных условиях, в том числе ветре до 15 м/с. Тип двигателя - электрический. Запускается с помощью катапульты, а посадка происходит автоматически с парашютом. 

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