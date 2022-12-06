Европа намеренно движется к большой войне с Россией

TAC: внешнеполитический идеализм Запада чреват большой войной с Россией

Находящаяся у власти в Европе элита и подрастающее поколение во всем руководствуются нравственным идеализмом и больше не верят в основополагающие либеральные ценности, пишет Род Дреер в TAC. Журналист считает, что при таком подходе эти страны рискуют развязать куда более масштабную войну с Россией.

Род Дреер

В Европе противникам политики НАТО затыкают рты, от них отворачиваются друзья и родственники.

Находясь на этой неделе в Братиславе, я ужинал как-то со знакомыми словаками и услышал их рассказ о том, как из-за военных действий на Украине ссорятся старые друзья. От дружбы отказываются сторонники продолжения вооруженного конфликта, которым невыносимо дружить с теми, кто скептически относится к политике НАТО, хотя эти скептики считают, что Россия поступила неправильно, начав боевые действия против Киева.

А вчера вечером я ужинал в Будапеште, и упомянул этот печальный факт в разговоре с чехом и венгеркой, которые присоединились ко мне. Чех сказал, что является противником войны. Это не означает, что он поддерживает Россию (он ее не поддерживает, и всячески это подчеркивает). Но он сомневается в политике НАТО. Чех рассказал, что из-за своих взглядов он лишился многих старых друзей, и что такая картина наблюдается в Чехии повсюду.

Венгерка вступила в разговор и заявила, что то же самое происходит и в ее стране, и иногда даже приводит к расколу в знакомых ей семьях.

Все это ужасно знакомо. Я рассказал своим собеседникам, что в период между 11 сентября и началом войны в Ираке консерваторы типа меня были настроены настолько агрессивно, требуя начать боевые действия, что не желали даже слушать тех, кто сомневался в разумности их точки зрения. Правые предали анафеме таких консерваторов как Патрик Бьюкенен (Patrick Buchanan) и Боб Новак (Bob Novak), которые возражали против развязывания такой войны. Мы все наотрез отказались их слушать, мы презирали их за измену общему делу (помните "непатриотичных консерваторов"?). И это привело Соединенные Штаты и Ближний Восток к катастрофе.

Вот что происходит, когда затыкают рты несогласным. Может быть, противники продолжения военных действий на Украине неправы. А может быть, они видят нечто такое, чего не замечает остальная толпа. К ним надо прислушаться как к друзьям. Но этого не происходит. В Вашингтоне как республиканцы, так и демократы готовы настежь открыть американскую казну для Киева вместо того, чтобы настаивать на мирных переговорах. Никто не спорит, что эту страшную войну начала Россия. Но нам крайне необходимо найти способ прекратить огонь и начать переговоры о мире. На ужине присутствовала женщина, вернувшаяся недавно с Украины, где она занималась передачей гуманитарной помощи от благотворительной организации, в которой работает. Она рассказала о невероятных страданиях простых людей и о том, как сильно они хотят, чтобы эта война просто закончилась.

Вернувшись домой в США, я поделился впечатлениями от поездки со своим знакомым эмигрантом из Чехии. Вот что он сказал в ответ: "Попомни мои слова. Будет большая война. Это веяние времени".

А теперь задумайтесь. Если вы хотите, чтобы эта война закончилась до того, как она уничтожит еще больше жизней, разрушит еще больше экономик и расширится, то вы Плохой Человек.

Это из Твиттера:

DW Conflict Zone

Венгрия хочет, чтобы Зеленский и Украина победили в этой войне? Этот вопрос ведущий программы "Зона конфликта" Тим Себастиан задал венгерскому статс-секретарю по международным связям.

В такой ситуации слова Джона Миршаймера весьма разумны, ведь он говорит: "Есть серьезные шансы на начало ядерной войны".

Еще из Твиттера:

Freddie Sayers

Я спросил Джона Миршаймера: если вооруженный конфликт на Украине закончится без дальнейшей эскалации, если Россия просто ослабнет и каким-то образом отступит, скажет ли он, что был неправ, а стратегия Запада была верной? "Конечно", — пообещал он.

Недавно Филипп Лемуан (Philippe Lemoine) опубликовал очерк, в котором критикует "либеральный империализм". Начинает он так:

Российская военная операция на Украине породила на Западе волну так называемого "либерального империализма". Мне это кажется весьма прискорбным событием, и я в своей статье хочу объяснить, что имею под этим в виду, и почему это плохо. В определенном смысле данное явление напоминает случившееся в конце холодной войны, правда сейчас есть серьезные отличия. Как и в 1989 году, западная элита, наблюдая за происходящими событиями, считает, что они подтверждают ее мировоззрение, доказывая, что история на ее стороне. Однако сегодняшний либеральный империализм существенно отличается от возникшего после 1989 года воодушевления. Тогда люди считали, что поскольку главная альтернатива этой модели потерпела крах, остальной мир сам по себе перейдет к либеральной демократии. Поскольку этого не случилось, они больше не хотят поддерживать связи с антилиберальными режимами и вместо этого ратуют за агрессивное сдерживание, невзирая на возможные последствия. В США Байден утверждает, что сейчас в мире "идет битва между самовластием и демократией". Он еще до российской военной операции на Украине называл защиту демократии "определяющей задачей нашего времени". Смею настаивать, что раздел мира на демократии и автократии, а также уверенность в том, что главной целью внешней политики является защита первой от второй, является ошибкой, из-за которой мир станет опаснее и беднее.

Это очень большой очерк. Его главная идея заключается в том, что Западом заправляют "либеральные империалисты", либеральные в том смысле, что все на Западе поддерживают классические либеральные ценности (свободный рынок, либеральную демократию и так далее), а также, что из-за этого появляется предвзятость и полное непонимание, которые создают серьезные опасности в наших отношениях с самовластными режимами. Лемуан отмечает, что либеральные демократии очень сильно подвержены идеализму во внешней политике и склонны к внешнеполитическим крестовым походам типа войн, которые противоречат интересам развязывающей такую войну страны, а также создают угрозу ее стабильности и безопасности. Яркий тому пример — демонизация России Западом из-за военной операции на Украине. Лемуан пишет:

Правда заключается в том, что сейчас и в обозримом будущем Запад просто слишком силен, чтобы кто-то ему угрожал, если только он сам не нарывается на неприятности. Такая характеристика важна, так как хотя США с союзниками сильны и влиятельны, они не всемогущи. В случае неверной оценки пределов своей силы они могут взяться за осуществление такой политики, которая поставит под угрозу их безопасность и благополучие. Это парадокс, но либеральные империалисты именно так переоценивают мощь Запада, хотя в некоторых отношениях они ее недооценивают. Например, Россия слишком слаба и не представляет серьезной угрозы для НАТО (сейчас это не вызывает сомнений, но так было не всегда). Но она все равно обладает существенной силой противодействия, и если ее унижать, это чревато серьезными последствиями. К сожалению, либеральные империалисты этого не понимают, и думают, что мы ничем не рискуем, если припрем русских к стенке. Проблема в том, что у этих людей окарикатуренное представление о России, и они считают, что она плоха дальше некуда. Я опасаюсь, что скоро они осознают, как сильно ошибаются. На самом деле, многое из того, что Россия делает в настоящее время, нам нравится. Но если мы превратим ее в страну-изгоя, она больше не будет этого делать. И наоборот, она может начать делать много чего такого, что нам очень не понравится. Например, в прошлом Россия не поставляла некоторые современные системы вооружений геополитическим противникам Запада, но не из-за того, что это могло создать угрозу ее собственной безопасности, а потому что она хотела сохранить с ним хорошие отношения. Если мы превратим Россию в изгоя, у нее больше не будет оснований воздерживаться от таких поставок, и она в некоторых случаях может внести коррективы в свою политику. Аналогичным образом Россия в прошлом активно сотрудничала с Западом в вопросах нераспространения ядерного оружия, а теперь такое желание у нее может исчезнуть. Готовы ли мы к этому? Может, игра стоит свеч, и нам не нужно ничего менять в ответ на российскую спецоперацию на Украине? Но либеральные империалисты так не считают. Они мыслят упрощенными нравственными категориями, и такая возможность в их расчеты явно не входит.

Лемуан продолжает:

Либеральный империализм не всегда господствовал на Западе, и как мне кажется, его наступление можно будет повернуть вспять в отдаленной перспективе, хотя для этого наверняка понадобится какая-нибудь катастрофа или смена поколений. Если нам повезет, и либеральный империализм не приведет к катастрофе, политическая и интеллектуальная элита нового поколения отвергнет его и вернется к более сдержанной форме внешней политики. Но этого не случится, если люди не начнут выдвигать свои доводы против него.

Лемуан молодец, что так пишет, но я отношусь к таким переменам с большим пессимизмом. Почему? Потому что находящаяся у власти элита и подрастающее поколение (поколение Z) во всем руководствуются нравственным идеализмом и больше не верят в основополагающие либеральные ценности (например, в свободу выражения, в свободу религии и так далее). Для них "либерализм" означает абсолютную поддержку ЛГБТ+, дозволение неправительственным организациям определять приоритеты государственного управления, а также полное одобрение схем и замыслов западных олигархов, если они находятся на левом фланге политического спектра (Джордж Сорос и Джефф Безос хорошие; Илон Маск — плохой).

Европа рискует начать намного более масштабную войну и довести свои народы до обнищания ради опосредованной войны с Россией, которую она ведет чужими руками. Это достаточно весомая причина для того, чтобы задуматься, как добиться прекращения огня и мирного урегулирования между Россией и Украиной. Но для правительственной, военной и медийной элиты это совершенно неприемлемо. Поэтому она очерняет любого, кто начинает сомневаться в разумности продолжения вооруженного конфликта, называя его прихвостнем Путина, хотя такие инакомыслящие протестуют, заявляя, что не испытывают никакой любви ни к Путину, ни к России, а просто хотят остановить кровопролитие и предотвратить еще более страшную катастрофу.