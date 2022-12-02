Работники «Купола» откликнулись на призыв о помощи Донбассу

Сегодня россияне не только словом, а и делом поддерживают жителей Донбасса.

Гуманитарные грузы со всех уголков России регулярно прибывают к линии фронта. Волонтеры из разных регионов присоединяются к оказанию помощи жителям Донецкой и Луганской республик, Запорожья и Херсонщины, и сражающимся на передовой военным.

Россияне передают жителям Донбасса самое необходимое, чтобы пережить тяжелые времена военного конфликта. Для этого собираются, закупаются и отправляются на передовую медикаменты, одежда, обувь, продукты, детское питание, средства обогрева жилищ, бытовая техника, одеяла, постельные принадлежности и так далее.

Не остаются в стороне от поддержки фронта и пострадавшим от военных действий общественные организации, действующие в городе оружейников – Ижевске.

Как когда-то, в годы Великой Отечественной войны, собирали средства для Победы над фашизмом целыми коллективами трудящихся, так и сегодня работники предприятий единым фронтом помогают мирным жителям освобожденных от киевского режима территорий Донбасса, и военным, защищающим юго-западные границы России от бандеровской угрозы.

Особую роль в сборе и отправке гуманитарной помощи играет Совет женщин Удмуртии.

«Мы не смогли остаться в стороне: в преддверии холодов решили собрать тёплые вещи по всей Удмуртии. Получили самую широкую поддержку от женсоветов городов и районов республики, а также от регионального Совета ветеранов. В Вольск, где проходят подготовку ребята из Удмуртии, 14 ноября уже направлены 24 посылки. Акция продолжается. Совет женщин продолжает получать тёплые вещи и продукты питания. Очень большой объём помощи предоставила ветеранская организация завода «Купол». - рассказывает член правления Союза женщин Удмуртии Людмила Чеброва.

АО «Ижевский Электромеханический завод КУПОЛ». Источник: https://kupol.ru/

Что касается Ижевского электромеханического завода «Купол», то здесь основную роль в гуманитарных сборах сыграл Совет ветеранов предприятия.

Ветераны через обращение в заводской газете обратились к работникам завода, с просьбой – оказать поддержку бойцам, участвующим в специальной военной операции на Украине.

Объявление в заводской газете нашло широкий отклик среди большого коллектива работников завода.

Как рассказали в совете ветеранов предприятия, весь октябрь и ноябрь люди приносили вещи, связанные своими руками - носки, перчатки, подшлемники, термобельё, - или перечисляли средства на их закупку. Заводчане участвовали в акции целыми семьями. Передавали и самые трогательные вещи – прекрасные вязаные свитера с узором, письма в виде солдатских треугольников.

В акции приняли участие более десяти подразделений «Купола». Работники одного из них даже коллективно направили на поддержку Донбасса свою премию.

«На призыв откликнулись не только ветераны, не только работники нашего предприятия. Были и те, кто просто услышал об акции, увидел объявление, заботливо вырезанное из газеты и помещённое в лифте. Мы ещё раз убедились, что неравнодушных людей много. Сначала планировали одеть взвод, собрать одежду для тридцати бойцов. Сейчас, благодаря активному участию коллег, вышли на принципиально другие цифры. Только носков собрали без малого 500 пар», - рассказала глава Совета ветеранов «Купола» Татьяна Юрова.

Ветеран завода Вениамин Александрович Александров, фронтовик и сын полка, отметивший в этом году 92-летие, собственноручно передал в Совет ветеранов комплект нужных фронту вещей. Как рассказала Татьяна Юрова, всего за время акции неравнодушные заводчане, отозвавшиеся на гуманитарный призыв Союза женщин Удмуртии, собрали посылки для мобилизованных на 300 тысяч рублей.

Гуманитарный груз уже направлен в Совет женщин Удмуртии. Посылки от «Купола» в начале декабря будут отправлены на передовую.