В Киеве заявили, что ищут возможность получить ракеты для системы ПВО С-300

Как отметил министр обороны Украины Алексей Резников, ведутся переговоры с теми странами, у которых на вооружении тоже есть эти зенитные ракетные системы

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Украина ведет переговоры с Западом о передаче Киеву ракет для системы противовоздушной обороны С-300. Об этом в четверг заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"С-300 очень удачно работают. Дело в том, что они не производились на Украине, то есть у нас нет производства ракет С-300, потому мы используем запасы. Персонально со всеми министрами обороны тех стран, у которых на вооружении тоже есть С-300, мы ведем переговоры о возможности пополнения этого запаса ракет с их складов и арсеналов", - сказал Резников на брифинге в Одессе по итогам встречи с министром обороны Испании Маргаритой Роблес.

С-300 (в кодификации НАТО - SA-10C Grumble) - зенитная ракетная система среднего радиуса действия. Серийное производство было начато в 1975 году. Предназначена для поражения баллистических и аэродинамических целей на скорости до 1,2 тыс. м/с, а также способна наносить удары по наземным объектам с заранее известными координатами. С-300 состоит из командного пункта с радиолокационной станцией обнаружения, с которым связаны до шести зенитно-ракетных комплексов. Каждый комплекс может сопровождать до шести целей и наводить на них до 12 ракет.