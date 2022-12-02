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ТАСС

Лукашевич: события на Украине не являются причиной кризиса глобальной безопасности

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Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Источник изображения: © Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ

По словам постпреда РФ при ОБСЕ, это "сознательная подтасовка фактов"

ВАРШАВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия не согласна с тем, что события на Украине стали причиной кризиса безопасности на всем пространстве ОБСЕ. Об этом заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на встрече руководителей дипломатических ведомств стран организации в польском городе Лодзь.

"Мы считаем несостоятельной и ущербной логику, в рамках которой события на Украине якобы послужили первопричиной кризиса безопасности на всем пространстве ОБСЕ. Это не заблуждение, а сознательная подтасовка фактов", - сказал он. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
ОБСЕ
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