Лукашевич: события на Украине не являются причиной кризиса глобальной безопасности

По словам постпреда РФ при ОБСЕ, это "сознательная подтасовка фактов"

ВАРШАВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия не согласна с тем, что события на Украине стали причиной кризиса безопасности на всем пространстве ОБСЕ. Об этом заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на встрече руководителей дипломатических ведомств стран организации в польском городе Лодзь.

"Мы считаем несостоятельной и ущербной логику, в рамках которой события на Украине якобы послужили первопричиной кризиса безопасности на всем пространстве ОБСЕ. Это не заблуждение, а сознательная подтасовка фактов", - сказал он.