Единственный российский футболист на ЧМ-2022 играет за сборную Камеруна

Гаэль Ондуа - единственный игрок с российским паспортом, который играет на Мундиале в Катаре.

Гаэль Ондуа. Источник: https://metaratings.ru/

Российская сборная по футболу достаточно часто пропускает главные чемпионаты мира, однако без россиян они не обходятся. В прошлые годы на турнирах работали российские судьи, бывало, что российские футболисты выступали за сборные других стран. Так случилось и в этот раз. В матчах ЧМ-2022 играет единственный россиянин - Гаэль Ондуа. 27-летний спортсмен не дождался вызова в сборную России и был вынужден принять предложение Камеруна. Благодаря этому он вышел на поле и сыграл против сборной Швейцарии на главном футбольном соревновании.

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Отец Гаэля - дипломат, работавший в Москве, забрал сына к себе, когда мальчику было 9 лет. Не зная языка, он стал воспитанником «Локомотива». Адаптироваться Ондуа помогали братья Миранчуки.

Гаэль справедливо считает Россию своим домом и говорит о том, что чувствует себя здесь самым счастливым человеком на земле. Спортсмен благодарен своим тренерам за то, что раскрыли его талант и привили любовь к футболу, поскольку до приезда в Россию он даже ни разу не бывал на матчах.

Сборная Камеруна приглашала Гаэля в свой состав в 2019 году, а также в январе 2022 года. Однако футболист ждал вызова в сборную России. И только в марте, когда нашу сборную отстранили от международных соревнований, игрок принял предложение камерунцев.

В итоге Ондуа уже сыграл в матче против сборной Швейцарии, и впереди у него еще поединки с командами из Сербии и Бразилии.

Хоть знакомство с футболом у Гаэля началось с «Локомотива», первый его матч за главную команду состоялся в составе ЦСКА, куда он перешел в 2014 году. За свою карьеру афрорусский футболист успел побывать в датском «Вайле», украинской «Заре», махачкалинском «Анжи», швейцарском «Серветте». Отыграв два полных сезона в Суперлиге, Гаэль получил приглашение в немецкий «Ганновер».

В сборной Камеруна Гаэль имеет огромный кредит доверия у своего тренера Ригобера Сонга, и даже у главы Федерации футбола страны Самюэля Это’О. Об этом свидетельствует игра Ондуа в решающих стыковых матчах за выход на ЧМ после первого же вызова в команду.

Также Гаэль выходил на замену в матчах против сборных Бурунди и Южной Кореи. Но в спаррингах перед ЧМ россиянин не играл. На турнир он едет без игровой практики в клубе и сборной. Тем не менее других россиян среди участников Мундиаля нет. Так что, если болеть за своих, то болеть за Гаэля Ондуа. Тем более, что в своем первом матче в Катаре он вышел на поле в бутсах с камерунским и с российским флагом.