Германия не исключает поставку Украине дополнительной партии зенитных самоходных установок Gepard

Источник изображения: topwar.ru

Германия не исключает поставку на Украину дополнительной партии зенитных самоходных установок Gepard, об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на правительство ФРГ.

Пока подробностей новой поставки нет, известно, что Киев может получить установки, находящиеся в настоящее время на вооружении армии Катара. В 2020 году Германия заключила контракт на поставку 15 ЗСУ Gepard, боеприпасов и запчастей в Катар для обеспечения безопасности чемпионата мира по футболу, проходящего в эти дни. Вот именно эти установки и могут попасть на Украину. По крайней мере немецкий канцлер Олаф Шольц намекнул Зеленскому, что ФРГ не прочь помочь Украине бороться с российскими ракетами и беспилотниками путем поставки дополнительных зенитных установок.

Канцлер Олаф Шольц в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским дал понять, что страна может снова отправить Украине некоторое количество установок Gepard

- заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебестрейт.

В то же время не исключено, что на Украину отправятся установки из запасов компании Krauss-Maffei Wegmann, как и первые 30 единиц, уже переданных Киеву. Единственная проблема, которая пока не решена - это отсутствие боеприпасов для данных установок. Швейцария, являющаяся производителем 35-мм боеприпасов для ЗСУ Gepard, наложила запрет на передачу их Украине. Возможно, что немцы откроют производство снарядов в Испании, но это пока не точно.

В Киеве, комментируя обещание Шольца, заявляют, что немецкие ЗСУ Gepard являются эффективным средством борьбы с российскими ракетами и барражирующими боеприпасами "Герань", поэтому хотели получить как можно больше этих установок. А еще лучше, сразу с боеприпасами.