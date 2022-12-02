В Госдепе считают, что влияние России на Балканах сокращается

Администрация США пытается убедить Белград присоединиться к санкциям против Москвы, заявил зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Вашингтон полагает, что Россия теряет влияние на балканские страны в свете проведения специальной военной операции на Украине, администрация США пытается убедить Белград присоединиться к санкциям против Москвы. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар в четверг, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

"Кризис на Украине помог сосредоточить внимание на том, что происходит на Западных Балканах. Вместо того чтобы Западные Балканы были забыты политиками, мы вновь делаем акцент на решении некоторых проблем в регионе", - сказал он.

Говоря о настроениях в балканских государствах, американский дипломат изложил версию, согласно которой "любой разумный наблюдатель и аналитик поймет, что Россия в будущем не будет надежным партнером". "Я думаю <...>, что, по крайней мере, некоторые очень разумные люди отходят от этих отношений", - добавил Эскобар, рассуждая о курсе балканских стран. Он также утверждает, что Россия якобы пытается удержать часть западнобалканских стран в своей орбите, но "с экономической точки зрения, политической, географической они проигрывают эту битву".

Говоря о политике Вашингтона в регионе, дипломат заверил, что США "укрепляют связи между сообществом демократических стран". Эскобар в связи с этим также утверждал, что "многие страны [в регионе] осознают, что им не нужно полагаться на Россию".

Вместе с тем Эскобар посетовал на то, что "со стороны некоторых фигур" в регионе "всегда было сопротивление интеграции, сопротивление необходимым реформам, направленным на верховенство закона, сопротивление трудным политическим решениям, которые нужно принять, чтобы регион продвигался вперед". "Там всегда были проблемы, просто они теперь немного более неотложные", - полагает заместитель помощника госсекретаря.

Говоря об избранном властями Сербии курсе, Эскобар отметил: "Мы бы тоже хотели видеть более тесное согласование с Евросоюзом". "Сербия прошла большой путь в отношениях с Европой и особенно в отношениях с Соединенными Штатами, - продолжил он. - Я лично призывал Сербию ввести санкции, в большей степени ориентироваться [на Запад] и в большей степени демонстрировать, что она ориентируется на ценности Европы".

"Я могу сказать, что мы добились частичного успеха, - полагает американский дипломат. - Я имею в виду, что Сербия при любой возможности голосовала против России в ООН, в Европейском банке реконструкции и развития и в Совете по правам человека. Это голосование имеет большее значение, нежели только символическое, оно представляет важность".

Говоря о стремлении Сербии вступить в Евросоюз и обеспечить большую интеграцию в регионе, Эскобар подчеркнул: "Мы верим в обе эти цели. Вопрос в том, как нам сделать из этого что-то европейское, что-то трансатлантическое".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.