Стратегический "невидимка" шестого поколения

В США впервые продемонстрируют новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider

Завтра в США широкой общественности впервые представят новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider, выполненный с применением технологий малой радиолокационной заметности. В Америке его считают самолетом шестого поколения.

Выкатка (именно так называется подобное мероприятие) 2 декабря перспективного стратегического бомбардировщика ВВС США B-21 Raider представляет собой первое знакомство широкой общественности с новейшим самолетом, который корпорация-разработчик Northrop Grumman и ВВС США рассматривают как скачок в развитии авиационных технологий.

Как ранее писала «Газета.Ru», это будет первая публичная презентация нового тяжелого бомбардировщика ВВС США за 34 года с момента дебюта B-2 Spirit в ноябре 1988 года.

Стратегический бомбардировщик B-21 Raider будет достаточно совершенным, чтобы квалифицироваться как самолет шестого поколения, сказал президент одного из структурных подразделений компании Northrop Grumman Том Джонс.

Его слова приводит Defense News.

Представитель Northrop Grumman пояснил, что новые возможности стратегического бомбардировщика B-21 в области малой радиолокационной заметности, использование принципов открытой архитектуры и включение технологий совместного вседоменного управления и контроля для обмена данными между платформами (так называемой JADC2) сделают Raider первым из систем шестого поколения.

Программа Joint All-Domain Command and Control представляет собой концепцию совместного командования и управления всеми доменами, под которыми в США обычно понимают все возможные сферы ведения боевых действий. Американские военные понимают, что подобный уровень управления и контроля представляет собой нечто большее, чем просто аппаратное обеспечение. «Это люди, технологии, процесс и политика», - подчеркнул представитель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал-майор Морской пехоты Джеймс Адамс.

Технологии, использованные при испытаниях B-21, и решение ВВС провести свои летные испытания на серийном самолете вместо экспериментальной модели могут открыть путь к более быстрым и менее рискованным закупкам стратегических бомбардировщиков, поясняет Том Джонс.

Первый полет B-21 состоится, как сообщается, уже в 2023 году.

Как это обычно принято в США, подобное мероприятие осуществляется через несколько месяцев после презентации. В сентябре корпорация Northrop Grumman заявила, что дата первого полета В-21 «будет окончательно определена по результатам наземных испытаний».

Первый B-21 (под номером 001, обозначенный как Т1) взлетит с взлетно-посадочной полосы завода № 42 в Палмдейле (штат Калифорния), затем перелетит на авиабазу Эдвардс (там же), где и пройдут летные испытания этой машины.

Уже с весны Northrop Grumman продолжает испытания первого бомбардировщика, производит окончательную сборку машины и нанесение покрытий и красок, чтобы подготовить машину к выкатке 2 декабря этого года.

В течение следующих нескольких месяцев первый B-21 пройдет дополнительные испытания. В течение этого времени представители Northrop и ВВС США должны окончательно убедиться, что бомбардировщик готов к своему первому полету. Этот этап включает в себя комплексную проверку всех систем и агрегатов машины, запуск двигателей, выполнение руления и пробежек по ВПП, а также другие стандартные интеграционные тесты, принятые в подобных случаях.

Как правило, при окончательной реализации перспективных авиационных программ первый полет проводится на несерийном самолете. На практике это означает, что требуются еще длительные периоды испытаний, прежде чем дело дойдет до серийного производства новой машины.

По словам Тома Джонса, испытания первого B-21 Raider, который очень близок к окончательной серийной версии и построен на той же производственной линии, существенно ускорят этот процесс. «Я надеюсь, что многие будущие закупки вооружения и военной техники пойдут именно по этому пути», - пояснил представитель компании Northrop Grumman.

Том Джонс также указал, что в ходе работы над новой машиной Northrop широко использует цифровое тестирование как способ снизить возможные риски и найти потенциальные проблемы в виртуальной среде. Он добавил, проводя подобные тесты, компания смогла выявить и устранить ряд проблем еще до того, как многие системы и агрегаты были воплощены в новом бомбардировщике в «железе».

Например, по его словам, калибровочные испытания реальных нагрузок, которые компания Northrop завершила в мае, были тесно связаны с цифровыми моделями, которые корпорация проводила ранее. А инженеры Northrop использовали авиасимуляторы и цифровую среду для тонкой настройки многих систем и агрегатов В-21 Raider.

На данный момент на разных стадиях окончательной сборки и испытаний находятся еще шесть стратегических бомбардировщиков B-21, включая первый самолет, предназначенный для летных испытаний. Второй полностью собранный B-21 получил обозначение G1. Эта машина предназначается для наземных испытаний. Northrop пока не сообщила, когда начнутся работы над седьмым B-21.

Презентация B-21 в эту пятницу станет «грандиозным финалом дня», заявила пресс-секретарь Northrop Grumman Кэтрин Томпсон.

Помимо выкатки перспективного стратегического бомбардировщика, мероприятие также будет включать в себя «передовую авиационную выставку», на которой будут представлены несколько самолетов, в том числе и бомбардировщик периода Второй мировой войны B-25 Mitchell.

Группа бомбардировщиков именно этого типа под командованием подполковника Джеймса Дулиттла совершила знаменитый рейд на Токио 18 апреля 1942 года. Это был первый налет американской авиации на Японию в ходе Второй мировой войны, ставший своеобразным ответом на нападение авианосной японской авиации на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. В честь этого события перспективный американский стратегический бомбардировщик и получил свое название - Raider.

Что получат ВВС США с принятием нового стратегического бомбардировщика на вооружение? Этот самолет сможет успешно выполнять боевые задачи, находясь в зонах поражения самых современных ЗРК/ЗРС, оставаясь при этом невидимым для радиоэлектронных средств вероятного противника. Помимо этого, В-21 Raider (с учетом дозаправок топливом в воздухе, а во многих случаях и без них) сможет поразить объект вероятного противника практически в любом районе земного шара.

Слова корпорации-разработчика Northrop Grumman и ВВС США, что перспективный стратегический бомбардировщик представляет собой скачок в развитии авиационных технологий и разработок, отнюдь не являются преувеличением.

Стратегические бомбардировщики и в наше время остаются сложнейшими в авиации системами. Для точной, быстрой и надежной доставки боевой нагрузки на большую дальность и выживания в полете требуется многорежимный грузоподъемный носитель с экономичными двигателями и связанными воедино совершенным обзорноприцельным оборудованием, пилотажно-навигационным комплексом, системой управления вооружением и системой радиоэлектронной борьбы.

Преодолеть многочисленные технические проблемы и создать современный стратегический бомбардировщик сегодня под силу лишь крупным коллективам разработчиков, обладающих высокой квалификацией, опытом и незаурядным мастерством, в сотрудничестве с мощными научно-исследовательскими центрами, располагающими уникальной экспериментальной базой и производственными мощностями. Для этого требуются и весьма значительные ресурсы.

Неудивительно, что уже в первые годы после Второй мировой войны позволить себе иметь стратегические бомбардировщики на оснащении национальных ВВС могли лишь три страны - СССР, США и Великобритания. В дальнейшем последняя из этой «тройки» выбыла, а в настоящее время складывается опасность того, что американцы в сфере разработки и принятия на вооружение перспективных стратегических бомбардировщиков могут остаться монополистами.

Однако в двери членов клуба - обладателей стратегической авиации - в последнее время настойчиво стучится Китай со своим перспективным бомбардировщиком Xian H-20, который, как считается, поступит на оснащение ВВС НОАК в середине 2020-х годов. Китайская машина выполнена в компоновке «летающее крыло» с применением стелс-технологий. Облик Xian H-20 во многом схож с американским B-2, но многие характеристики изделия до сих пор держатся в тайне. При взлетной массе в 200 тонн самолет сможет нести до 45 тонн боевой нагрузки. Дальность полета Xian H-20 составляет не менее 8 тысяч км.

Несмотря на очевидные достижения отечественных конструкторов в создании дальних и стратегических бомбардировщиков, тяжелобомбардировочная авиация остается в нашей стране на протяжении многих лет весьма малочисленным компонентом ядерной триады.

Что касается российского перспективного стратегического бомбардировщика (ПАК ДА, Перспективного авиационного комплекса Дальней авиации), который может составить конкуренцию В-21, то, как ранее писала «Газета.Ru», данных в открытых источниках по этому самолету очень немного.

Ранее сообщалось, что первый прототип ПАК ДА ожидается в 2021-2022 годах, пробный полет запланирован на 2025-2026 годы, а серийные поставки начнутся в 2028-2029 годах. Затем уточнялось, что предварительные испытания бомбардировщика состоятся в апреле 2023 года. Государственные испытания пройдут в феврале 2026 года, а к 2027 году машина уже поступит в серию.

Несмотря на столь оптимистичные для отечественной авиационной отрасли планы и сроки, есть все основания полагать, что в настоящее время ПАК ДА для российских Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса уже не является каким-либо первоочередным приоритетом, и все перечисленные выше сроки будут существенно сдвинуты «вправо».

Сегодня на оснащении Дальней авиации ВКС РФ имеется значительный парк боеспособных стратегических и дальних бомбардировщиков (к тому же находящихся на этапах существенной модернизации).

Императивной потребности сосредоточить все имеющиеся финансовые и производственные возможности на создании совершенно нового стратегического бомбардировщика нет.

К тому же, на финансирование проекта весьма сильно повлияла специальная военная операция на Украине. Есть все основания полагать, что в настоящее время ритмичное выделение средств на создание ПАК ДА отложено до лучших времен.

Тем не менее, реализация этой программы, по всей видимости, будет продолжаться и рано или поздно российская Дальняя авиация подобный бомбардировщик все же получит.

Только вот когда это произойдет - сказать теперь весьма трудно. Скорее всего, к этому времени серийное производство сотни стратегических бомбардировщиков В-21 Raider будет уже завершено.

Скорее всего, в обозримом будущем стратегические бомбардировщики будут использоваться в основном в локальных конфликтах для неядерных ударов по особо важным целям. Большая дальность полета (с дозаправками практически неограниченная) делает эти машины особо ценными для сил быстрого реагирования.

Михаил Ходаренок