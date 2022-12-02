В Дании создан специальный модуль Cube для постановки морских мин

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Для ВМС различных стран мира в Дании был создан специальный модуль для постановки морских мин. Установка получилась недорогая, но эффективная.

Об этом сообщается в журнале Naval News.

Предполагается, что модуль будет востребован, так как в последнее время ряд государств озаботился усилением мер безопасности по защите своего побережья. При этом очень немногие страны эксплуатируют корабли, способные устанавливать морские мины. В связи с этим датская компания SH Defence предложила оригинальное решение данной проблемы.

Cube – это модульна концепция полезной нагрузки на контейнерной основе, которую датчане впервые представили в 2020 году. Сейчас линейка данной продукции насчитывает около 300 наименований: от двигателей до поисково спасательных модулей и пусковых установок-приманок. Последняя новинка была показана в начале ноября на специализированной выставке в столице Греции Афинах. Она позволяет превращать практически любое плавсредство ВМС в платформу для постановки мин.

Cube состоит из стандартных модулей, которые позволяют реконфигурировать морские суда с одной миссии на другую менее чем за четыре часа. Готовые отсеки для миссий и стандартизированные кубы-контейнеры, оснащенные адаптерной рамой Flex Frame, обеспечивают устройству уникальную многофункциональность.

Наиболее важной особенностью модуля постановки мин является то, что его необязательно устанавливать внутри корабля. Вместо этого контейнеры можно размещать на любой открытой палубе с доступом к корме.