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Техкульт

Компания ICON получила аванс от NASA на трехмерную печать домов для лунных колонистов

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Лунное жилище

Ведущие мировые космические державы активно готовятся осваивать Луну — причем, уже в ближайшие годы. Одно из подтверждений тому — щедрый «аванс» от НАСА компании ICON в размере 57,2 млн. долларов на строительство лунных жилищ методом 3D-печати в рамках проекта Olympus.

Как сообщает американское интернет-издание Axios, если высадка астронавтов НАСА на Луну в ходе миссии Artemis осуществится в намеченный срок, то дома для ее участников должны быть готовы к 2026 году. По словам директора ICON Джейсона Балларда, дома для лунных колонистов будут прочными и легкими. Они будут изготовлены из «местных» материалов — лунной пыли, осколков камней и грунта, поскольку везти стройматериалы с Земли обойдется в неподъемные для бюджета любой страны сотни миллионов долларов. ICON Building Group — широко известная компания, которая специализируется на строительстве индивидуальных домов по технологиям трехмерной печати. Полученный от НАСА аванс компания намерена пустить на исследования лунного грунта в условиях гравитации с использованием образцов, доставленных астронавтами миссий «Аполлон».

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Проекты
Луна
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2 комментария
№1
02.12.2022 01:55
Это какой же тогда должен быть3d принтер если не секрет хотя бы уж по весу и объему?
0
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№2
02.12.2022 06:21
Цитата, q
Это какой же тогда должен быть3d принтер если не секрет хотя бы уж по весу и объему?
- думаю это и предстоит выяснить. В любом случае, задумка думаю в том, чтобы один раз привезти принтер и печатать на месте. Это дешевле, чем сборные дома возить.
0
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