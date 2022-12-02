Компания ICON получила аванс от NASA на трехмерную печать домов для лунных колонистов

Лунное жилище

Ведущие мировые космические державы активно готовятся осваивать Луну — причем, уже в ближайшие годы. Одно из подтверждений тому — щедрый «аванс» от НАСА компании ICON в размере 57,2 млн. долларов на строительство лунных жилищ методом 3D-печати в рамках проекта Olympus.

Как сообщает американское интернет-издание Axios, если высадка астронавтов НАСА на Луну в ходе миссии Artemis осуществится в намеченный срок, то дома для ее участников должны быть готовы к 2026 году. По словам директора ICON Джейсона Балларда, дома для лунных колонистов будут прочными и легкими. Они будут изготовлены из «местных» материалов — лунной пыли, осколков камней и грунта, поскольку везти стройматериалы с Земли обойдется в неподъемные для бюджета любой страны сотни миллионов долларов. ICON Building Group — широко известная компания, которая специализируется на строительстве индивидуальных домов по технологиям трехмерной печати. Полученный от НАСА аванс компания намерена пустить на исследования лунного грунта в условиях гравитации с использованием образцов, доставленных астронавтами миссий «Аполлон».