ВМС Шри-Ланки приняли на вооружение патрульный катер класса "Гамильтон"

ЦАМТО, 1 декабря. Президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе принял участие в состоявшейся 23 ноября в гавани Коломбо церемонии принятия на вооружение ВМС страны катера Р627 "Виджаябаху" (Vijayabahu) класса "Гамильтон", переданного из состава Береговой охраны США.

Согласно информации, опубликованной Министерством обороны США, ранее носивший наименование WHEC-724 "Дуглас Манро" 115-метровый катер Соединенные Штаты передали ВМС Шри-Ланки 26 октября 2021 года. Затем катер прошел в США капитальный ремонт, обслуживание и модернизацию в соответствии с требованиями ВМС Шри-Ланки. Катер совершил один из самых длительных переходов в истории ВМС Шри-Ланки, выйдя из Сиэтла (шт.Вашингтон) 3 сентября 2022 года и прибыв в Коломбо 2 ноября 2022 года.

Катер может применяться для широкого спектра задач, включая патрулирование исключительной экономической зоны, обеспечение безопасности мореплавания, поисково-спасательные операции, охрану морских ресурсов, пресечение контрабанды, незаконного оборота наркотиков и оружия и т.д. Исключительная экономическая зона (ИЭЗ) Шри-Ланки превышает площадь ее суши в семь раз, а зона проведения поисково-спасательных операций – почти в 25 раз.

Как сообщал ЦАМТО, принятый на вооружение Береговой охраны США в 1971 году патрульный катер WHEC-724 "Дуглас Манро" класса "Гамильтон" был официально выведен из ее состава 24 апреля 2021 года.

В составе ВМС Шри-Ланки катер присоединится к переданному Шри-Ланке из состава Береговой охраной США в 2004 году патрульному катеру "Самудра", а также приятому на вооружение в июне 2019 года P626 "Гаджабаху" (бывший WHEC-720 "Шерман" класса "Гамильтон").

Катера класса "Гамильтон" построены в середине 1960-ых гг., имеют длину 115,2 м, ширину 13,1 м и водоизмещение 3302 т. Силовая установка включает два дизельных и два газотурбинных двигателя, позволяющих развивать максимальную скорость 29 узлов. Дальность хода – 9600 морских миль на скорости 15 узлов, автономность – 45 суток, экипаж – 133 человека (включая 22 офицеров). Катер может нести один вертолет.