Ростех вдвое увеличил скорость передачи данных через тропосферную связь

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех успешно провел испытания станции тропосферной связи «Гроза» с усовершенствованным цифровым модемом на основе нейронных сетей. Новые технологические решения позволили увеличить скорость передачи данных до 45,5 Мбит/с, что почти вдвое выше характеристик предыдущей модификации оборудования.

Разработка позволяет обеспечить связь в горных, труднодоступных и малонаселенных районах, вдоль автомобильных трасс и железных дорог, а также на отдаленных промышленных объектах.

Испытания проводились в Красноярском крае, где на расстоянии 23 км между населенными пунктами Емельяново и Старцево специалистами НПП «Радиосвязь» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) были установлены две приемо-передающие станции «Гроза».

«Использование тропосферной связи позволяет максимально оперативно обеспечить цифровизацию труднодоступных объектов и малонаселенных пунктов. Оборудование не требует проведения сложных монтажных работ, его использование более выгодно по сравнению со спутниковой связью из-за отсутствия расходов на абонентскую плату за аренду спутникового ресурса. Успешно проведенные испытания показали широкие возможности «Грозы» в части дальнейшего масштабирования технологии. В настоящее время мы работаем над созданием модемов с новыми алгоритмами, которые позволят еще больше увеличить скорость передачи данных», – отметил генеральный директор НПП «Радиосвязь» Ринат Галеев.

В аппаратуре используется технология передачи данных, основанная на отражении сигнала от тропосферы – нижнего слоя атмосферы. Оборудование позволяет обеспечить связь на расстоянии до 210 км. Антенна диаметром 150 см размещается на крыше здания, мобильной мачте или треноге.

Производство станций тропосферной связи «Гроза» развернуто на красноярском НПП «Радиосвязь» при поддержке Фонда развития промышленности.