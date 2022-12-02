AURUS Komendant запущен в серию!

На заводе AURUS в Татарстане начато серийное производство первого российского внедорожника класса люкс. Для отечественного автопрома — это беспрецедентный старт: менее, чем за полтора года после открытия завода AURUS в Елабуге, уже выводится в производство вторая, абсолютно новая модель бренда.

Для проекта AURUS это переход на принципиально новую стадию с акцентом на российские ноу-хау, материалы, комплектующие — их доля составляет уже 70%: основные узлы автомобиля, силовая установка, трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные решения.

Феномен AURUS — это идея полностью российского люкс автомобиля, которую удалось превратить в индустриальный успех: в нем наша инженерная мысль, наши технологии, тысячи рабочих мест в наших компаниях-производителях из числа поставщиков AURUS.

Владимир Алмазов