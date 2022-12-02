Войти
Известия.ru

Военный эксперт рассказал о характеристиках передаваемых Киеву систем ПВО NASAMS

581
0
0
Источник изображения: Фото: flickr.com/soldatnytt

Военный эксперт Корнев рассказал о характеристиках систем ПВО NASAMS, которые США передадут Украине

Главный редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев 1 декабря рассказал «Известиям» о технических характеристиках систем противовоздушной обороны NASAMS.

Накануне в Пентагоне заявили, что власти США заключили контракт на $1,2 млрд с компанией Raytheon на закупку систем ПВО NASAMS для Украины.

«NASAMS — это современная система ПВО ближнего и среднего радиуса действия. Ее можно назвать системой ПВО последнего рубежа. NASAMS использует ракеты AIM-120 AМRAAM — это одна из самых совершенных ракет воздушного боя. Она универсальная, ее использует и авиация. Для пуска с наземных пусковых она получила специальные доработки и может поражать цели на дальности 30–50 км и на всех высотах, где действуют боевые самолеты», — сказал эксперт.

Он также отметил, что комплекс используется в системе противовоздушной обороны Вашингтона.

«Ранее NASAMS в единичных экземплярах уже поставлялся на Украину, теперь, видимо, хотят дополнительно нарастить объемы. Но из-за того, что их физически пока достаточно не построено, их пришлось заказывать у производителя, а это затягивает сроки получения», — заключил Корнев.

Первые поставки NASAMS украинской стороне от США датируются 1 июля. Ракетные системы представляют собой комплекс средней дальности, разработанный в 1990-е годы норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace совместно с Raytheon. Оружие модернизировали дважды, последний раз — в 2019 году. Обновленный образец рассчитан на применение новых ракет с увеличенной дальностью стрельбы AMRAAM-ER, а также ракет меньшей дальности AIX-9X-2 Sidewinder. Показатель по дальности с новой ракетой AMRAAM-ER+ в теории может достигать 80–100 км.

Однако 15 июля украинский министр обороны Алексей Резников не смог ответить на вопрос об эффективности ракетных систем. Тогда политик сослался на некомпетентность в данном вопросе. Примечательно, что США не уточняют, какой именно комплекс будет передан Украине. Как предполагается, это будет NASAMS-2, который был принят на вооружение в 2006 году.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
AIM-9
AMRAAM
NASAMS
Компании
Kongsberg
Raytheon
Похожие новости
01.11.2022
Комплекс NASAMS на Украине: особенности, тактика применения и сравнение с российскими ПВО
31.10.2022
В России оценили возможность украинских ЗРК NASAMS противостоять «Калибрам»
10.10.2022
США готовятся поставить Кувейту комплексы NASAMS за сумму в несколько миллиардов долларов
01.07.2022
Норвежские передвижники
05.05.2022
Кто против ЕвроПРО? Будет ли у Евросоюза свой противоракетный щит
15.02.2022
«Самое слабое место в обороне Украины». Что не так с ПВО ВСУ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 20:23
  • 3
Шойгу предложил применять в рамках СВО перспективные комплексы вооружения
  • 02.12 20:18
  • 2
ЕК предложила создать фонд для Киева из замороженных €319 млрд российских активов
  • 02.12 19:57
  • 39105
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.12 19:55
  • 3
Киев технически мог освоить производство боеприпасов 152 калибра
  • 02.12 19:35
  • 3
В России оценили французские РСЗО на Украине
  • 02.12 15:19
  • 103
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 02.12 13:58
  • 1
Портфель экспортных оружейных заказов РФ сохраняется на уровне $50-55 млрд - глава ФСВТС
  • 02.12 06:21
  • 2
Компания ICON получила аванс от NASA на трехмерную печать домов для лунных колонистов
  • 02.12 06:14
  • 3
Замглавы Ростеха и гендиректор РОЭ награждены орденами "За заслуги перед Отечеством"
  • 02.12 05:39
  • 2
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 02.12 02:14
  • 1
ВМС Великобритании получат первую безэкипажную подлодку
  • 02.12 02:08
  • 1
Балтфлот в новом году нарастит интенсивность подготовки тактических групп
  • 01.12 16:26
  • 1
В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России
  • 01.12 15:06
  • 1
Производитель бомб GLSDB опубликовал эмуляцию поражения российского ЗРК С-400
  • 01.12 12:07
  • 2
Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ