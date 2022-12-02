Военный эксперт рассказал о характеристиках передаваемых Киеву систем ПВО NASAMS

Военный эксперт Корнев рассказал о характеристиках систем ПВО NASAMS, которые США передадут Украине

Главный редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев 1 декабря рассказал «Известиям» о технических характеристиках систем противовоздушной обороны NASAMS.

Накануне в Пентагоне заявили, что власти США заключили контракт на $1,2 млрд с компанией Raytheon на закупку систем ПВО NASAMS для Украины.

«NASAMS — это современная система ПВО ближнего и среднего радиуса действия. Ее можно назвать системой ПВО последнего рубежа. NASAMS использует ракеты AIM-120 AМRAAM — это одна из самых совершенных ракет воздушного боя. Она универсальная, ее использует и авиация. Для пуска с наземных пусковых она получила специальные доработки и может поражать цели на дальности 30–50 км и на всех высотах, где действуют боевые самолеты», — сказал эксперт.

Он также отметил, что комплекс используется в системе противовоздушной обороны Вашингтона.

«Ранее NASAMS в единичных экземплярах уже поставлялся на Украину, теперь, видимо, хотят дополнительно нарастить объемы. Но из-за того, что их физически пока достаточно не построено, их пришлось заказывать у производителя, а это затягивает сроки получения», — заключил Корнев.

Первые поставки NASAMS украинской стороне от США датируются 1 июля. Ракетные системы представляют собой комплекс средней дальности, разработанный в 1990-е годы норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace совместно с Raytheon. Оружие модернизировали дважды, последний раз — в 2019 году. Обновленный образец рассчитан на применение новых ракет с увеличенной дальностью стрельбы AMRAAM-ER, а также ракет меньшей дальности AIX-9X-2 Sidewinder. Показатель по дальности с новой ракетой AMRAAM-ER+ в теории может достигать 80–100 км.

Однако 15 июля украинский министр обороны Алексей Резников не смог ответить на вопрос об эффективности ракетных систем. Тогда политик сослался на некомпетентность в данном вопросе. Примечательно, что США не уточняют, какой именно комплекс будет передан Украине. Как предполагается, это будет NASAMS-2, который был принят на вооружение в 2006 году.

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