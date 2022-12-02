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ТАСС

ФСВТС заявила, что накачивание Украины оружием США заводит в тупик урегулирование кризиса

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Источник изображения: topwar.ru

Как отметили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, оно также ведет к дальнейшей эскалации конфликта

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Поставки западного оружия на Украину ведут к эскалации конфликта и заводят в тупик урегулирование кризиса. Об этом заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в четверг.

"Считаем, что накачивание Украины оружием США и их сателлитами заводит в тупик урегулирование украинского кризиса и ведет к дальнейшей эскалации конфликта", - говорится в заявлении. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Компании
ФСВТС РФ
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