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ТАСС

Politico: Париж неофициально признал невозможность поставок вооружений Киеву

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Украинские военнослужащие ведут огонь из французской артиллерийской установки Caesar
Украинские военнослужащие ведут огонь из французской артиллерийской установки Caesar.
Источник изображения: © AFP 2022 / ARIS MESSINIS

Газета отмечает, что Франция намерена компенсировать это обстоятельство гражданской помощью, организовав в декабре конференцию по "украинской устойчивости"

БРЮССЕЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Франция неофициально признает, что не может поставлять больше оружия Украине, исходя из ситуации с собственными запасами вооружений. Об этом в четверг сообщило европейское издание газеты Politico.

По его данным, Париж намерен компенсировать это обстоятельство гражданской помощью, организовав в декабре конференцию по "украинской устойчивости". Данных о точной дате и месте проведения форума издание не приводит.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на представителей Североатлантического альянса сообщила, что страны НАТО передали Украине оружие на общую сумму $40 млрд, что сопоставимо с годовым военным бюджетом Франции. При этом 20 из 30 стран НАТО исчерпали свой потенциал в вопросе поставок вооружений на Украину, в особенно тяжелом положении оказались Польша и прибалтийские страны. Газета отметила, что стальные 10 членов организации, среди которых Франция, тем не менее сохранили возможность продолжать поставки. 

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Страны
Польша
Украина
Франция
Проекты
NATO
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