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ТАСС

Еврокомиссия не будет извиняться перед Киевом за раскрытие военных потерь Украины

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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

По словам представителя ЕК Даны Спинант, в последующих версиях заявления Еврокомиссия решила "обойтись без всяких цифр и сосредоточиться на том, чтобы призвать Россию к ответственности"

БРЮССЕЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не намерена извиняться перед президентом Украины Владимиром Зеленским за сделанное в среду заявление о том, что ВС страны за время конфликта потеряли 100 тыс. человек. Об этом заявила в четверг представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

"Необходимости в извинениях не было. Мы все объяснили в тот же день в социальных сетях, контекст, в котором это было сделано", - сказала она, отвечая на вопрос, намерена ли Еврокомиссия извиниться перед Киевом.

"Конечно, вы не ожидаете от нас здесь, что мы будем раскрывать наши внутренние процессы, как производятся наши пресс-материалы", - ответила Спинант на вопрос о том, будет ли проведено расследование этого инцидента, и том, как эта цифра попала в соцсети.

"Да, некоторые цифры были представлены, но, так как цифры трудно проверить, в последующих версиях заявления мы решили обойтись без всяких цифр и сосредоточиться на том, чтобы призвать Россию к ответственности", - сказала она.

Фон дер Ляйен утром 30 ноября распространила заявление, в котором сообщила, что потери украинской армии "составили свыше 100 тыс. военных убитыми". Однако через непродолжительное время эта фраза была вырезана из ее письменного заявления, более того, из Twitter фон дер Ляйен исчезла видеоверсия обращения, которая вскоре была размещена снова, однако из нее исчез фрагмент о военных потерях Киева. Спинант позднее в среду сообщила, что упомянутые фон дер Ляйен цифры были взяты из открытых источников и включали данные как об убитых, так и о раненых. 

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