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Военное обозрение

Появились кадры с нештатно сложившейся передней стойкой шасси истребителя F-35 на аэродроме в Японии

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Источник изображения: topwar.ru

В последнее время сообщения о различных неприятных инцидентах, происходящих с американской военной техникой, кораблями и самолетами, появляются весьма регулярно.

Оказалось, что перехваленные, но желаемые для получения многими странами НАТО, и не только, истребители пятого поколения F-35 производства авиаконцерна Lockheed Martin могут подвести не только в бою, но порою не способны и в небо подняться. Причем поломки у самолета возникают даже не при разгоне по взлетке, а во время буксировки. Это при том, что самолет в определённой модификации славен еще и тем, что обладает возможностью короткого взлета и вертикальной посадки.

Именно такой инцидент на этот раз случился с F-35B на авиабазе «Кадена» на японском острове Окинава, где базируется 1-е авиакрыло корпуса морской пехоты ВМС США.

Японские телеканалы распространяют кадры, на которых F-35B весьма непрезентабельно стоит на рулежной дорожке, уткнувшись фюзеляжем в бетонку. Сообщается, что у самолета сложилась передняя стойка шасси во время буксировки. И ладно так. Что было бы, случись такая поломка при взлете, а тем более, посадке.

Возможно, после этого, далеко не первого, инцидента с американским самолетом правительство Японии и решило отказаться от сотрудничества с властями США в разработке истребителя нового поколения как раз производства концерна Lockheed Martin. Руководство Японии предпочло заключить контракты на создание боевого самолета нового поколения с Итальянскими и Британскими авиапредприятиями.

При этом ведущая роль в разработке нового боевого самолета отведена японской компании Mitsubishi Heavy Industries, в то время как американский авиаконцерн отказался даже предоставить Токио технологии по конструированию боевой машины. А вот британская фирма BAE пообещала предоставить японской стороне полный доступ к своим разработкам. В Токио справедливо сочли, что собственный контроль будет понадежнее, чем слепое доверие американским инженерам.

В декабре прошлого года истребитель F-35A, состоящий на вооружении Воздушных сил самообороны Японии, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Хакодате префектуры Хоккайдо. Пилот не пострадал, но сам факт вновь оказался не в пользу американского самолета.

В апреле 2019 года Министерство обороны Японии сообщило, что истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A Сил самообороны страны упал в Тихий океан в районе северной префектуры Аомори. До сих пор официально не названа причина. По неофициальной - пилот задохнулся от нехватки кислорода при вышедшей из строя системе обеспечения кислородом.

В ноябре прошлого года F-35B Королевских военно-воздушных сил Великобритании не сумел во время взлета оторваться от палубы авианосца и рухнул в море. Пилот успел катапультироваться и был спасен экипажем корабля, а самолет затонул.

Кадры с нештатно сложившейся передней стойкой шасси в движении самолёта:

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Великобритания
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Япония
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F-35
F-35A
F-35B
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