Пентагон заключил контракт на поставку ВСУ шести батарей ЗРК NASAMS

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Пентагон заключил контракт на закупку шести батарей ЗРК NASAMS для Украины, соглашение подписано с компанией Raytheon на сумму более 1,2 млрд долларов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы американского Минобороны, озвученного накануне.

Новость о том, что США поставят еще шесть батарей ЗРК NASAMS для ВСУ, вызвала радость в Киеве, оказавшуюся преждевременной. Все дело в том, что данных комплексов пока не существует, их еще необходимо произвести, а на это потребуется время, года два, согласно заявлениям, звучащим со стороны Пентагона. Подтвердил это и официальный представитель американского военного ведомства бригадный генерал Патрик Райдер, который анонсировал поставку ЗРК Киеву "через пару лет".

В рамках пятого пакета инициатив по оказанию помощи Украине в области безопасности Армия США (...) заключила контракт на сумму $1,2 млрд с компанией Raytheon Missiles and Defense на поставку шести батарей NASAMS, обучение и материально-техническую поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины

- говорится в заявлении Пентагона.

Уточняется, что в контракт входит само производство пусковых установок ЗРК, сопутствующего оборудования, запасных частей, а также обучение украинских военнослужащих работе с данными комплексами.

Собирать пусковые установки ЗРК NASAMS для Украины будут на предприятии в городе Тьюксбери штата Массачусетс. Ориентировочные сроки окончания работ - 28 ноября 2025 года, но в Пентагоне намерены сократить эти сроки, пока неизвестно каким способом.

Напомним, что две батареи ЗРК NASAMS уже поставлены на Украину, расчет одного из комплексов данного ЗРК уже успел "отличиться", влепив зенитную ракету в гражданский объект.