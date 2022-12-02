Экс-глава ЦРУ полагает, что конфликт на Украине закончится переговорами

По словам Дэвида Петреуса, это произойдет после того, как затраты на спецоперацию "станут непомерно высокими" для Москвы

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Петреус полагает, что конфликт на Украине закончится переговорным путем. Об этом он заявил в интервью газете Der Tagesspiegel.

"Война на Украине закончится переговорным решением", - полагает он. По его словам, это произойдет после того, как затраты на спецоперацию "станут непомерно высокими" для Москвы.

Как заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переговоры России и Украины могут начаться, если Киев проявит политическую волю и готовность обсуждать требования Москвы. "Это должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие шаги должна предпринять украинская сторона для начала переговоров, помимо преодоления законодательного запрета на ведение переговоров с Москвой. При этом представитель Кремля подчеркнул, что "сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона".