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РИА Новости

Патрушев провел в Москве переговоры с главой Совбеза Филиппин

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © Фотохост-агентство sco-russia2020.ru

Патрушев и глава Совбеза Филиппин Карлос обсудили в Москве противодействие терроризму

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Москве переговоры с гендиректором Совета нацбезопасности Филиппин Кларитой Карлос, обсудили вопросы противодействия международному терроризму, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза России.

"Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провел в Москве переговоры с генеральным директором Совета национальной безопасности, советником президента Республики Филиппины по национальной безопасности Кларитой Карлос", - говорится в сообщении. Отмечается, что Патрушев и Карлос обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества по линии правоохранительных органов, министерств юстиции и спецслужб.

"Отдельное внимание уделено вопросам противодействия международному терроризму, транснациональной преступности и проблематике, связанной с обеспечением безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий. Затронут также ряд иных вопросов двусторонних отношений Москвы и Манилы, в том числе касающихся совершенствования договорно-правовой базы", - добавляется в сообщении.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по некоторым темам международной повестки с акцентом на ситуацию в Азиаитско-Тихоокеанском регионе. Также был подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие взаимодействия России и Филиппин как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Филиппины
Персоны
Патрушев Николай
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