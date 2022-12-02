Патрушев провел в Москве переговоры с главой Совбеза Филиппин

Патрушев и глава Совбеза Филиппин Карлос обсудили в Москве противодействие терроризму

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Москве переговоры с гендиректором Совета нацбезопасности Филиппин Кларитой Карлос, обсудили вопросы противодействия международному терроризму, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза России.

"Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провел в Москве переговоры с генеральным директором Совета национальной безопасности, советником президента Республики Филиппины по национальной безопасности Кларитой Карлос", - говорится в сообщении. Отмечается, что Патрушев и Карлос обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества по линии правоохранительных органов, министерств юстиции и спецслужб.

"Отдельное внимание уделено вопросам противодействия международному терроризму, транснациональной преступности и проблематике, связанной с обеспечением безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий. Затронут также ряд иных вопросов двусторонних отношений Москвы и Манилы, в том числе касающихся совершенствования договорно-правовой базы", - добавляется в сообщении.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по некоторым темам международной повестки с акцентом на ситуацию в Азиаитско-Тихоокеанском регионе. Также был подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие взаимодействия России и Филиппин как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах.