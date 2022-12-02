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Военное обозрение

Шольц: Германия заменит свои старые реактивные самолёты на американские истребители F-35

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Источник изображения: topwar.ru

В своём выступлении на Берлинской конференции по безопасности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о планах Берлина по подписанию контракта с США на приобретение истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. По словам немецкого канцлера, данная мера нацелена на использование Германией ядерного оружия совместно с остальными членами североатлантического альянса, что закреплено в Статье 5 концепции сдерживания НАТО. В рамках данного документа все страны-члены военно-политического блока обязаны оборонять друг друга.

Отсутствие у Берлина атомной бомбы – совсем не помеха, ведь немецкие самолёты способны нести американские ядерные боеголовки на случай военных действий. Всё это время реактивные самолёты Tornado, производством которых занимались Италия, Великобритания, а также ФРГ, отлично справлялись с этой задачей, но из-за скорого истечения срока их эксплуатации (уже в 2025 году) Германия выразила готовность закупить истребители F-35 американского производства, заменяя свои старые реактивные самолёты.

Напомним, что согласно Договору об окончательном урегулировании в отношении Германии, вступившего в силу 15 марта 1991 года, Берлин обязался не производить и не обладать ни атомным, ни химическим и ни биологическим оружием на собственной территории. В связи с этим СССР в конце 1991 вывел все ядерные компоненты с территории бывшей ГДР. Однако, примечателен тот факт, что это не мешает американскому ядерному оружию находиться на территории этой страны в рамках стратегической концепции НАТО. По разным данным, на авиабазе Бюхель расположено до 20 ядерных боеголовок США.

В завершении стоит отметить, что вместо того чтобы использовать данные средства на развитие потенциала своего ВПК или, по крайней мере, модернизировать производство собственных истребителей Tornado, ФРГ пошла решила закупать самолёты у США, тем самым, попадая в ещё большую зависимость Вашингтона в военном плане. Аргумент такой: У Германии нет собственных самолётов пятого поколения. Этот аргумент и преподносят сомневающимся в целесообразности такой сделки немцам.

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Страны
Великобритания
Германия
Италия
Россия
США
Продукция
F-35
Panavia Tornado
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
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