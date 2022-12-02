Лавров рассказал о российской спецоперации

Глава МИД Лавров: Россия минимизирует последствия СВО для украинского населения

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине с самого начала реализовывалась в режиме минимизации любых негативных последствий для гражданского населения и для гражданской инфраструктуры, это отмечалось в том числе и экспертами из стран НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ходе пресс-конференции в четверг министру западным журналистом был задан вопрос о том, как соотносятся слова о защите русскоязычного населения на Украине с ударами по инфраструктуре, в том числе в тех регионах, которые, согласно российскому законодательству, являются часть РФ.

Отвечая на него, глава МИД РФ указал, что "у нас и город Сталинград был нашей территорией, и мы там немцев били - и так били, что они оттуда убежали".

"Вы знаете, наше министерство обороны и военные эксперты - причем не только российские, но и американские и эксперты военные других НАТОвских стран - они обращают внимание на то, что наша военная операция с самого начала реализовывалась в режиме минимизации любых негативных последствий для гражданского населения и для гражданской инфраструктуры", - добавил он.

"Инфраструктура, которая сейчас подвергается атакам - о ней рассказывают, здесь никаких секретов нет - это инфраструктура, которая обеспечивает боевой потенциал вооруженных сил Украины, националистических батальонов. Удары наносятся высокоточным оружием, выводятся из строя и энергетические объекты..." - пояснил Лавров.

РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент РФ и главы этих регионов подписали соглашения о принятии новых территорий в состав России.