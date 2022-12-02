Войти
РИА Новости

Лавров рассказал о российской спецоперации

534
0
0
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Глава МИД Лавров: Россия минимизирует последствия СВО для украинского населения

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине с самого начала реализовывалась в режиме минимизации любых негативных последствий для гражданского населения и для гражданской инфраструктуры, это отмечалось в том числе и экспертами из стран НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ходе пресс-конференции в четверг министру западным журналистом был задан вопрос о том, как соотносятся слова о защите русскоязычного населения на Украине с ударами по инфраструктуре, в том числе в тех регионах, которые, согласно российскому законодательству, являются часть РФ.

Отвечая на него, глава МИД РФ указал, что "у нас и город Сталинград был нашей территорией, и мы там немцев били - и так били, что они оттуда убежали".

"Вы знаете, наше министерство обороны и военные эксперты - причем не только российские, но и американские и эксперты военные других НАТОвских стран - они обращают внимание на то, что наша военная операция с самого начала реализовывалась в режиме минимизации любых негативных последствий для гражданского населения и для гражданской инфраструктуры", - добавил он.

"Инфраструктура, которая сейчас подвергается атакам - о ней рассказывают, здесь никаких секретов нет - это инфраструктура, которая обеспечивает боевой потенциал вооруженных сил Украины, националистических батальонов. Удары наносятся высокоточным оружием, выводятся из строя и энергетические объекты..." - пояснил Лавров.

РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент РФ и главы этих регионов подписали соглашения о принятии новых территорий в состав России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
22.09.2022
Запад не дал Украине договориться с Россией. Но сейчас пора это сделать
28.06.2022
Миршаймер: история сурово осудит США за их безумную политику по Украине
22.03.2022
"Главное оружие Украины". На что делает ставку Киев
15.03.2022
The Economist: Запад толкает Россию к краю пропасти
20.05.2021
Daily Mail (Великобритания): в российской Арктике обнаружена путинская военная база
13.05.2019
"Это наше поражение": кто в Польше хочет дружить с Россией
14.04.2008
Генштаб грозит Украине "военными и иными мерами"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 20:23
  • 3
Шойгу предложил применять в рамках СВО перспективные комплексы вооружения
  • 02.12 20:18
  • 2
ЕК предложила создать фонд для Киева из замороженных €319 млрд российских активов
  • 02.12 19:57
  • 39105
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.12 19:55
  • 3
Киев технически мог освоить производство боеприпасов 152 калибра
  • 02.12 19:35
  • 3
В России оценили французские РСЗО на Украине
  • 02.12 15:19
  • 103
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 02.12 13:58
  • 1
Портфель экспортных оружейных заказов РФ сохраняется на уровне $50-55 млрд - глава ФСВТС
  • 02.12 06:21
  • 2
Компания ICON получила аванс от NASA на трехмерную печать домов для лунных колонистов
  • 02.12 06:14
  • 3
Замглавы Ростеха и гендиректор РОЭ награждены орденами "За заслуги перед Отечеством"
  • 02.12 05:39
  • 2
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 02.12 02:14
  • 1
ВМС Великобритании получат первую безэкипажную подлодку
  • 02.12 02:08
  • 1
Балтфлот в новом году нарастит интенсивность подготовки тактических групп
  • 01.12 16:26
  • 1
В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России
  • 01.12 15:06
  • 1
Производитель бомб GLSDB опубликовал эмуляцию поражения российского ЗРК С-400
  • 01.12 12:07
  • 2
Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ