China Daily: опустошенная Украина ляжет на совесть Столтенберга, жаждущего победить Россию

Обещания Йенса Столтенберга усилить поддержку Киева затянут украинский кризис, но никак не положат конец страданиям людей, пишет China Daily. Генсек НАТО признал, что цена конфликта высока — это человеческие жизни. Однако и такая цена не помешала ему зациклиться на "поражении Москвы" и игнорировать жертвы, к которым приведет утопическая цель.

Всем желающим скорейшего прекращения почти десятимесячного конфликта на Украине двухдневная встреча министров иностранных дел стран НАТО, которая завершилась в среду в Бухаресте (Румыния), принесла не самые обнадеживающие вести.

Это связано с тем, что вместо поиска способов реализации мирного урегулирования кризиса и попыток создать условия для мирных переговоров в ближайшее время, крупнейший в мире альянс безопасности, похоже, намерен затянуть боевые действия — несмотря на страдания на Украине и тот факт, что спровоцированные конфликтом продовольственный и энергетический кризисы выталкивают все больше людей по всему миру за грань нищеты и голода.

Во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал усилить поддержку Киева, чтобы нанести поражение России, "потому что мы знаем, что единственный способ добиться окончания этого конфликта, который обеспечит победу Украины как суверенной независимой нации, — это укрепить ее позиции на поле боя". Он также сказал, что Москва не сможет остановить расширение альянса и включение в него Украины.

Учитывая, что причиной продолжающегося конфликта, по крайней мере частично, было непрекращающееся продвижение НАТО на восток, замечания Столтенберга только создали дополнительные трудности для мирного урегулирования за столом переговоров.

Более того, после встречи представители Североатлантического альянса подтвердили, что на ней рассматривался вопрос о поставках более совершенных ракетных комплексов — например, ЗРК "Пэтриот". Это создает риск превращения конфликта в прямое военное противостояние между НАТО и Россией. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил во вторник в своем Telegram-канале: "Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью для наших вооруженных сил".

Вместо затягивания и эскалации конфликта путем предоставления Украине американского оружия, НАТО и Евросоюз должны вести всесторонний диалог с Россией не только с целью прекращения конфликта, но и для разрешения собственных разногласий с Москвой и создания стабильной архитектуры европейской безопасности.

Все заинтересованные стороны должны работать для реализации этих намерений — независимо от того, насколько мрачны перспективы. Если они будут продолжать нынешний курс, то рискуют превратить вендетту эпохи холодной войны, которая давно утратила актуальность, в еще более широкую и катастрофическую горячую войну.

Самое главное, скорейшее мирное урегулирование кризиса — это единственный способ положить конец страданиям людей на Украине и в других странах мира, которые испытывают его негативное влияние.

Конфликт опустошил инфраструктуру и экономику Украины и заставил около шести миллионов человек бежать из страны, что вылилось в один из самых быстрорастущих кризисов беженцев в современной истории. Даже Столтенберг признал: "Цена, которую мы платим, это то, что можно измерить в деньгах. Цена, которую платят украинцы, измеряется в жизнях".

И это останется на совести Столтенберга и всех тех, кто намеренно затягивает конфликт.