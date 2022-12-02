Войти
ИноСМИ

Жалость к украинцам не помешает Столтенбергу подставить их под удар

482
0
0
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

China Daily: опустошенная Украина ляжет на совесть Столтенберга, жаждущего победить Россию

Обещания Йенса Столтенберга усилить поддержку Киева затянут украинский кризис, но никак не положат конец страданиям людей, пишет China Daily. Генсек НАТО признал, что цена конфликта высока — это человеческие жизни. Однако и такая цена не помешала ему зациклиться на "поражении Москвы" и игнорировать жертвы, к которым приведет утопическая цель.

Всем желающим скорейшего прекращения почти десятимесячного конфликта на Украине двухдневная встреча министров иностранных дел стран НАТО, которая завершилась в среду в Бухаресте (Румыния), принесла не самые обнадеживающие вести.

Это связано с тем, что вместо поиска способов реализации мирного урегулирования кризиса и попыток создать условия для мирных переговоров в ближайшее время, крупнейший в мире альянс безопасности, похоже, намерен затянуть боевые действия — несмотря на страдания на Украине и тот факт, что спровоцированные конфликтом продовольственный и энергетический кризисы выталкивают все больше людей по всему миру за грань нищеты и голода.

Во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал усилить поддержку Киева, чтобы нанести поражение России, "потому что мы знаем, что единственный способ добиться окончания этого конфликта, который обеспечит победу Украины как суверенной независимой нации, — это укрепить ее позиции на поле боя". Он также сказал, что Москва не сможет остановить расширение альянса и включение в него Украины.

Учитывая, что причиной продолжающегося конфликта, по крайней мере частично, было непрекращающееся продвижение НАТО на восток, замечания Столтенберга только создали дополнительные трудности для мирного урегулирования за столом переговоров.

Более того, после встречи представители Североатлантического альянса подтвердили, что на ней рассматривался вопрос о поставках более совершенных ракетных комплексов — например, ЗРК "Пэтриот". Это создает риск превращения конфликта в прямое военное противостояние между НАТО и Россией. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил во вторник в своем Telegram-канале: "Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью для наших вооруженных сил".

Вместо затягивания и эскалации конфликта путем предоставления Украине американского оружия, НАТО и Евросоюз должны вести всесторонний диалог с Россией не только с целью прекращения конфликта, но и для разрешения собственных разногласий с Москвой и создания стабильной архитектуры европейской безопасности.

Все заинтересованные стороны должны работать для реализации этих намерений — независимо от того, насколько мрачны перспективы. Если они будут продолжать нынешний курс, то рискуют превратить вендетту эпохи холодной войны, которая давно утратила актуальность, в еще более широкую и катастрофическую горячую войну.

Самое главное, скорейшее мирное урегулирование кризиса — это единственный способ положить конец страданиям людей на Украине и в других странах мира, которые испытывают его негативное влияние.

Конфликт опустошил инфраструктуру и экономику Украины и заставил около шести миллионов человек бежать из страны, что вылилось в один из самых быстрорастущих кризисов беженцев в современной истории. Даже Столтенберг признал: "Цена, которую мы платим, это то, что можно измерить в деньгах. Цена, которую платят украинцы, измеряется в жизнях".

И это останется на совести Столтенберга и всех тех, кто намеренно затягивает конфликт.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Румыния
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
15.11.2022
Запад не оставил России выбора
22.08.2022
США не стоит играть с огнем на Украине. Иначе Россия даст ядерный ответ
05.05.2022
Кто против ЕвроПРО? Будет ли у Евросоюза свой противоракетный щит
22.04.2021
Fronda (Польша): США не позволят России безнаказанно вторгнуться на Украину
27.12.2016
Россия для Китая: партнер, модель, или конкурент?
30.11.2015
Опосредованные войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 20:23
  • 3
Шойгу предложил применять в рамках СВО перспективные комплексы вооружения
  • 02.12 20:18
  • 2
ЕК предложила создать фонд для Киева из замороженных €319 млрд российских активов
  • 02.12 19:57
  • 39105
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.12 19:55
  • 3
Киев технически мог освоить производство боеприпасов 152 калибра
  • 02.12 19:35
  • 3
В России оценили французские РСЗО на Украине
  • 02.12 15:19
  • 103
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 02.12 13:58
  • 1
Портфель экспортных оружейных заказов РФ сохраняется на уровне $50-55 млрд - глава ФСВТС
  • 02.12 06:21
  • 2
Компания ICON получила аванс от NASA на трехмерную печать домов для лунных колонистов
  • 02.12 06:14
  • 3
Замглавы Ростеха и гендиректор РОЭ награждены орденами "За заслуги перед Отечеством"
  • 02.12 05:39
  • 2
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 02.12 02:14
  • 1
ВМС Великобритании получат первую безэкипажную подлодку
  • 02.12 02:08
  • 1
Балтфлот в новом году нарастит интенсивность подготовки тактических групп
  • 01.12 16:26
  • 1
В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России
  • 01.12 15:06
  • 1
Производитель бомб GLSDB опубликовал эмуляцию поражения российского ЗРК С-400
  • 01.12 12:07
  • 2
Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ