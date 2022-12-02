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Военное обозрение

Генерал Космических сил США: В борьбе между Америкой и Китаем за космос Австралия станет «горшочком золота»

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Источник изображения: topwar.ru

В борьбе между Америкой и Китаем за космос Австралия станет «горшочком золота». И хотя Пекин очень быстро развивает свои космические технологии, стремясь «догнать и перегнать» американцев, Соединенные Штаты также имеют против него сильный козырь.

Такое мнение высказала во время своего визита в Канберру генерал Нина Арманьо, начальник штаба Космических сил США в интервью для американского агентства Bloomberg.

Она заявила, что стратегические возможности Австралии в комплексе с ее географическим положением делает из нее настоящий «горшочек золота в конце радуги», способствуя американо-австралийскому сотрудничеству в сфере оборонных космических технологий.

Так как Австралия расположена в южном полушарии, с ее территории можно легко контролировать все, что находится на орбите Земли: от космического мусора до спутников.

Это лучшая страна для осведомленности о космической сфере

- считает Арманьо.

Находившийся вместе с ней с визитом в Австралии заместитель командующего Космическим силами США генерал Джон Шоу сказал в своем выступлении в местном Институте стратегической политики, что для регулярного мониторинга космического пространства вокруг Земли требуются согласованные усилия двух стран.

На фоне заметного усиления влияния Пекина в Азиатско-Тихоокеанском регионе Канберра и Вашингтон значительно расширили сотрудничество в оборонной сфере. В прошлом году эти страны вместе с Британией создали военно-политический альянс AUKUS.

Упоминаемый генералом «горшочек золота» относится к ирландскому фольклору. Мифический персонаж лепрекон прячет свое сокровище «в конце радуги».

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Китай
США
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