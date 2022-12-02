Ростехнадзор: мониторинг из космоса способствует экобезопасности

Глава Ростехнадзора Трембицкий: аэрокосмический мониторинг способствует экобезопасности

МОСКВА, 1 декабря/ Радио Sputnik. Руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий рассказал на встрече с членами Совета Федерации, что аэрокосмический мониторинг способствует экологической безопасности, пишет "Парламентская газета".

Как отметил глава ведомства, повлиять на экологическую безопасность в регионах Крайнего Севера поможет аэрокосмический мониторинг опасных производственных объектов.

По словам Трембицкого, с "Роскосмосом" механизм уже отработан, "но развивается пока тяжело".

Кроме того, руководитель Ростехнадзора выразил сомнение в необходимости хранить в заполярных регионах емкости объемом от 20 до 50 тысяч тонн. Именно из-за прохудившегося резервуара в Норильске в 2020 году вытекла 21 тысяча тонн дизельного топлива.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Росприроднадзор назвал самый чистый и самый грязный регионы страны.