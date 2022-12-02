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ТАСС

В Британии заявили о готовности оказывать помощь Украине до вывода войск России

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Демонстранты с флагами Великобритании и Украины в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
Демонстранты с флагами Великобритании и Украины в Лондоне, Великобритания. Архивное фото.
Источник изображения: © JUSTIN TALLIS

Глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли сообщил, что его страна будет оказывать гуманитарную, экономическую, дипломатическую и военную помощь

ВАРШАВА, 1 декабря. /ТАСС/. Великобритания намерена оказывать военную, финансовую и дипломатическую поддержку Украине до того момента, пока Россия не выведет свои войска с территории республики. Об этом заявил в четверг глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.

По его словам, катастрофа закончится только тогда, когда Россия выведет свои войска с территории Украины. "До этого момента Великобритания будет поддерживать Украину и оказывать гуманитарную, экономическую, дипломатическую и военную помощь", - сказал Клеверли, выступая на встрече руководителей дипломатических ведомств стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в городе Лодзь. 

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