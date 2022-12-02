Медведев заявил о последовательном достижении целей России в спецоперации

Медведев: ВС России последовательно достигают целей в СВО, поставленных президентом страны

Зампред Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев 1 декабря оценил действия российских военных в ходе спецоперации на Украине.

«Вооруженные силы <...> продолжают проводить специальную военную операцию на Украине, последовательно достигать тех целей, которые были поставлены президентом», — заявил Медведев на традиционном приеме граждан, приуроченном к 21-летию партии.

По его словам, партия оперативно включилась в работу на освобожденных территориях. Медведев также отметил, что в перспективе стоит открыть музей, посвященный спецоперации.

«По окончании специальной военной операции нужно будет сделать большой музей, посвященный героям спецоперации <...> Со всеми атрибутами военной культуры — и положительными, и отрицательными. Но история здесь должна быть объективная, нужно показать всё», — подчеркнул Медведев.

Президент России Владимир Путин, объявляя 24 февраля о начале спецоперации по защите Донбасса, заявил, что ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что для этого РФ будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.

30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для начала переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, Россия должна «восстановить территориальную целостность Украины», возместить убытки, наказать «военных преступников» и дать гарантии, что произошедшее не повторится.

При этом переговоры, как заявил Зеленский, должны пройти в публичной форме, а не «за кулисами».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на это ответил, что у украинской стороны семь пятниц на неделе — то они ведут переговоры, то они отказываются от диалога. По его словам, Киеву не хватает политической воли.

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