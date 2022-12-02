Войти
Известия.ru

Медведев заявил о последовательном достижении целей России в спецоперации

505
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Медведев: ВС России последовательно достигают целей в СВО, поставленных президентом страны

Зампред Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев 1 декабря оценил действия российских военных в ходе спецоперации на Украине.

«Вооруженные силы <...> продолжают проводить специальную военную операцию на Украине, последовательно достигать тех целей, которые были поставлены президентом», — заявил Медведев на традиционном приеме граждан, приуроченном к 21-летию партии.

По его словам, партия оперативно включилась в работу на освобожденных территориях. Медведев также отметил, что в перспективе стоит открыть музей, посвященный спецоперации.

«По окончании специальной военной операции нужно будет сделать большой музей, посвященный героям спецоперации <...> Со всеми атрибутами военной культуры — и положительными, и отрицательными. Но история здесь должна быть объективная, нужно показать всё», — подчеркнул Медведев.

Президент России Владимир Путин, объявляя 24 февраля о начале спецоперации по защите Донбасса, заявил, что ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что для этого РФ будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.

30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для начала переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, Россия должна «восстановить территориальную целостность Украины», возместить убытки, наказать «военных преступников» и дать гарантии, что произошедшее не повторится.

При этом переговоры, как заявил Зеленский, должны пройти в публичной форме, а не «за кулисами».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на это ответил, что у украинской стороны семь пятниц на неделе — то они ведут переговоры, то они отказываются от диалога. По его словам, Киеву не хватает политической воли.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Похожие новости
16.05.2022
Путин обсудил с Совбезом потенциальные угрозы для безопасности РФ от решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО - Песков
01.11.2021
Новое усиление группировки российских войск на границах с Украиной
27.12.2016
Россия для Китая: партнер, модель, или конкурент?
18.05.2015
Mistral вступил в морское расторжение
10.03.2015
Москва и Пекин: новое испытание
13.05.2014
Войска под сомнением
18.01.2013
Маятник "Руслана"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 20:23
  • 3
Шойгу предложил применять в рамках СВО перспективные комплексы вооружения
  • 02.12 20:18
  • 2
ЕК предложила создать фонд для Киева из замороженных €319 млрд российских активов
  • 02.12 19:57
  • 39105
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.12 19:55
  • 3
Киев технически мог освоить производство боеприпасов 152 калибра
  • 02.12 19:35
  • 3
В России оценили французские РСЗО на Украине
  • 02.12 15:19
  • 103
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 02.12 13:58
  • 1
Портфель экспортных оружейных заказов РФ сохраняется на уровне $50-55 млрд - глава ФСВТС
  • 02.12 06:21
  • 2
Компания ICON получила аванс от NASA на трехмерную печать домов для лунных колонистов
  • 02.12 06:14
  • 3
Замглавы Ростеха и гендиректор РОЭ награждены орденами "За заслуги перед Отечеством"
  • 02.12 05:39
  • 2
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 02.12 02:14
  • 1
ВМС Великобритании получат первую безэкипажную подлодку
  • 02.12 02:08
  • 1
Балтфлот в новом году нарастит интенсивность подготовки тактических групп
  • 01.12 16:26
  • 1
В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России
  • 01.12 15:06
  • 1
Производитель бомб GLSDB опубликовал эмуляцию поражения российского ЗРК С-400
  • 01.12 12:07
  • 2
Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ