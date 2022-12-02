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Интерфакс-АВН

ОДК запустила в Москве новый производственный участок для вертолетных двигателей

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Двигатель ВК-650В
Двигатель ВК-650В.
Источник изображения: © Объединенная двигателестроительная корпорация

Москва. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - На Московском машиностроительном предприятии (ММП) имени Чернышёва запущен новый участок по производству вертолетных двигателей ВК-650В и ТВ7-117В, сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

"Объединенная двигателестроительная корпорация "Ростеха" запустила на ММП имени В.В.Чернышева новый производственный участок для выпуска вертолетных двигателей. На мощностях московского предприятия будут выпускаться силовые установки ВК-650В и ТВ7-117В", - заявили в пресс-службе.

По данным ОДК, до 2025 года планируется нарастить объемы производства компрессоров до 500 единиц ежегодно.

Производственный участок, включающий более 130 единиц нового оборудования, позволил создать технологический задел для производства узлов перспективных вертолетных двигателей ВК-650В и ВК-1600В.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ТВ7-117
Компании
ММП им.Чернышева
ОДК УК
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