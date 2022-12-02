ОДК запустила в Москве новый производственный участок для вертолетных двигателей

Москва. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - На Московском машиностроительном предприятии (ММП) имени Чернышёва запущен новый участок по производству вертолетных двигателей ВК-650В и ТВ7-117В, сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

"Объединенная двигателестроительная корпорация "Ростеха" запустила на ММП имени В.В.Чернышева новый производственный участок для выпуска вертолетных двигателей. На мощностях московского предприятия будут выпускаться силовые установки ВК-650В и ТВ7-117В", - заявили в пресс-службе.

По данным ОДК, до 2025 года планируется нарастить объемы производства компрессоров до 500 единиц ежегодно.

Производственный участок, включающий более 130 единиц нового оборудования, позволил создать технологический задел для производства узлов перспективных вертолетных двигателей ВК-650В и ВК-1600В.