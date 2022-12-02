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РИА Новости

Лавров: восстановить прежние отношения РФ с Западом и ОБСЕ не получится

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Глава МИД РФ Лавров: восстановить прежние отношения России с Западом и ОБСЕ не получится

МОСКВА, 1 декабря/ Радио Sputnik. Восстановить совместную работу России и Запада в области европейской безопасности не получится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Ясно лишь то, что если, и когда, в какой-то момент времени наши западные соседи, а от соседства никуда не деться, наши западные соседи и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится. Потому что восстановление означает то, что было раньше. Но бизнеса как обычно не будет", – приводит слова Лаврова РИА Новости.

Он подчеркнул, что ОБСЕ и страны Запада ставят непростые вопросы о перспективах дальнейших отношений между РФ и организацией, а также о том, что будет с самой ОБСЕ.

"И когда, и если Запад поймет, что лучше соседствовать на <...> взаимосогласованных основах, мы послушаем, что Запад предложит, и ясно, что это должны быть принципиально новые начала взаимодействия", – заключил Лавров.

Ранее радио Sputnik рассказало, как, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Польша уничтожает ОБСЕ.

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Страны
Польша
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
ОБСЕ
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