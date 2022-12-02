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ТАСС

Bloomberg: США рассчитывают на Австралию в соперничестве с КНР за космос

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Флаг Австралии. Архивное фото
Флаг Австралии. Архивное фото.
Источник изображения: © Flickr / Christian Haugen

Генерал-лейтенант Космических сил США Нина Арманьо отметила, что тесный союз двух стран в космосе можно считать "секретным ингредиентом", которого не хватает Пекину

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Генерал-лейтенант Космических сил США Нина Арманьо считает, что географическое положение Австралии может быть выгодно для Вашингтона, который соперничает с Пекином в космическом пространстве. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

По мнению Арманьо, для общих стратегических интересов Вашингтона и Канберры в космосе Австралия - "это горшочек с золотом, который ждет на конце радуги", с точки зрения географического положения страны и ее возможностей отслеживать и контролировать спутники, космический мусор и другие объекты, которые находятся на орбите вблизи Земли.

"Это ключевая страна в том, что касается осведомленности о космической сфере", - сказала она, выступая в Австралийском институте стратегической политики. Арманьо добавила, что тесный союз двух стран в космосе можно считать "секретным ингредиентом", которого не хватает правительству КНР.

Bloomberg напоминает, что в последние годы сотрудничество Австралии и США в Азиатско-Тихоокеанском регионе укрепилось. Осенью 2021 года власти Австралии заключили с США и Великобританией соглашение о создании военного альянса AUKUS. В рамках соглашения Канберра, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить вооруженные силы крылатыми ракетами производства США. Предполагается также развивать сотрудничество в сфере новейших военных технологий. 

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Страны
Австpалия
Великобритания
Китай
США
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