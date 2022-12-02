Лавров: риск перерастания в ядерную войну при столкновении ядерных держав огромен

Как отметил глава МИД РФ, недопустима любая война между ядерными державами

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Риск перерастания в ядерную войну при любом неядерном столкновении между ядерными державами огромен. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

"У нас есть совместное заявление президентов [России и США] от июня 2021 года, что ядерная война не может быть выиграна никем, поэтому ее нельзя развязывать. Есть соответствующее аналогичное заявление уже пяти ядерных государств, причем мы, как я уже говорил, готовы были пойти дальше и сказать, что не только нельзя развязывать ядерную войну, но недопустима и любая война между ядерными державами. Даже если ее кто-то задумает начать конвенциальными средствами, риск перерастания в ядерную войну будет огромным", - сказал он.

По словам Лаврова, Москва с тревогой наблюдает за риторикой Запада, обвиняющего РФ в подготовке каких-то провокаций с использованием оружия массового уничтожения. "Но сам-то Запад, включая США, Великобританию, Францию, делает все, чтобы наращивать свое практически прямое участие в войне, которую руками украинцев они ведут против России. Это опасная тенденция", - указал министр.