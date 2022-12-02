Дрон "Добрыня" можно переделать под задачи Минобороны, заявил конструктор

Конструктор Щербаков: дрон Добрыня" можно переделать под спецификации Минобороны за месяц

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Выпускаемый концерном ВКО "Алмаз-Антей" гражданский квадрокоптер "Добрыня" можно переделать под спецификации Минобороны РФ всего за месяц, рассказал РИА Новости главный конструктор по разработкам гражданского назначения "Обуховского завода", входящего в концерн, Егор Щербаков.

"Разработка БПЛА "Добрыня" велась для гражданского рынка и в первую очередь предполагала развитие компетенций в данном направлении. Если наши военные проявят интерес к "Добрыне", то с учетом наших наработок мы способны в короткий, не более месяца, срок модернизировать БПЛА до уровня, удовлетворяющего их требованиям", - сказал Щербаков.

Ранее ряд военных блогеров и экспертов высказали критические замечания в отношении дрона "Добрыня". Так, заявлялось, что он собран полностью из иностранных деталей.

По словам Щербакова, в "Добрыне" на сегодняшний день отечественными являются, в частности, контроллер, рама, платы и электродвигатели. Причем двигатели, контроллер и ПО – собственной разработки "Алмаз-Антея". Планшетный компьютер, видеоприемник, зарядные устройства и кабели в составе беспилотного комплекса – импортного производства.

Конструктор отметил, что доля отечественных деталей в "Добрыне" насчитывает 70% и будет расти - так, концерн создает собственный пульт управления.

По его словам, "Добрыня" был построен на общеизвестном типовом решении, чтобы ускорить его разработку.