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В России назвали лучшую САУ спецоперации

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Украина. Боевая работа расчетов САУ "Малка" ВС РФ по поражению огневых позиций артиллерии и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, опорных пунктов, пунктов управления и районов сосредоточения украинской военной техники. В ответ на обращение руководителей респуб
Украина. Боевая работа расчетов САУ "Малка" ВС РФ по поражению огневых позиций артиллерии и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, опорных пунктов, пунктов управления и районов сосредоточения украинской военной техники. В ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи Вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию на Украине. Снимок с видео. Максимально возможное качество. Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС ПРЕДОСТАВЛЕНО ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ 29 МАЯ 2022 ГОДА И РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТАСС БЕЗ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ. ТОЛЬКО ДЛЯ РЕДАКЦИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В ходе специальной военной операции (СВО) лучше всего себя показала российская 203-миллиметровая самоходная артиллерийская установка (САУ) «Малка». Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Виктор Мураховский.

Специалист назвал недостаток данной пушки. «Но у нее, к сожалению, до сих пор нет управляемых снарядов. Ими можно было бы высокоточно поражать цели на дальности порядка 50 километров», — сказал эксперт.

По его словам, в ходе СВО прекрасно показали себя реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», которые «точно работают по координатам». «Хорошо действуют в СВО и самоходные "Мста-С", производство которых сейчас увеличено», — уточнил специалист.

По его мнению, российская армия могла бы существенно повысить эффективность контрбатарейной борьбы. «Для этого надо дать "Малке" высокоточные снаряды и обеспечить рост производства корректируемых боеприпасов для "Торнадо-С"», — сказал эксперт.

В ноябре министр обороны России Сергей Шойгу в рамках СВО предложил применять перспективные вооружения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Торнадо-С
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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