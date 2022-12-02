Конструктор рассказал об отечественных комплектующих в дроне "Добрыня"

Конструктор Щербаков: дрон "Добрыня" имеет существенную долю отечественных комплектующих

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Выпускаемый концерном "Алмаз-Антей" дрон "Добрыня" имеет существенную долю отечественных комплектующих, в частности у беспилотника отечественный контроллер, рама, платы и электродвигатели, рассказал в четверг РИА Новости главный конструктор по разработкам гражданского назначения "Обуховского завода" Егор Щербаков.

Ранее ряд военных блогеров и экспертов высказал критические замечания в отношении "Добрыни". Так, заявлялось, что "Добрыня" собран полностью из иностранных деталей.

"Отечественные: кейс, крепежные элементы, провода. Рама, кожух, ложемент, полетный контроллер и ПО к нему – собственной разработки. Печатные платы произведены в России. В первой серии дронов установлены импортные: камера, передатчики видео и телеметрии, контроллер оборотов двигателей, антенны. Двигатели и аккумуляторы ставились как отечественные, так и импортные", - сказал Щербаков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его слова, считать долю комплектующих можно по разным критериям, и по критериям "Алмаз-Антея" объем локализации дрона на сегодняшний день составляет 70% и будет увеличиваться.

Щербаков подчеркнул, что "Алмаз-Антей" не заявлял о 100-процентном самостоятельном производстве всех деталей.

"Мы говорим о своей разработке. "Добрыня" - продукт работы наших инженеров, конструкторов. Естественно, есть комплектующие, которые пока что проще купить, чем произвести, однако их доля постоянно уменьшается", - добавил конструктор.

Он также отметил, что беспилотник на данный момент разработан для гражданского рынка.

"Изделие постоянно модернизируется, в нем увеличивается доля компонентов собственной разработки. Уже на следующем этапе БПЛА получит пульт управления со встроенным экраном собственной разработки. Собственные каналы управления-телеметрии и передачи видео, АЗНВ передатчик для обозначения в воздушном пространстве", - рассказал Щербаков.