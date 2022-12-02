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ТАСС

Балтфлот в новом году нарастит интенсивность подготовки тактических групп

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Малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 "Буян-М". Архивное фото
Малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 "Буян-М". Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

Как рассказал командующий БФ вице-адмирал Виктор Лиина, ожидается плановое поступление на флот новой военной техники и вооружений, в том числе малых ракетных кораблей проекта 21631 и 22800

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Балтийский флот (БФ) в новом учебном году будет наращивать интенсивность подготовки тактических групп и вновь сформированных подразделений. Об этом в четверг со ссылкой на слова командующего БФ вице-адмирала Виктора Лиины сообщила пресс-служба флота.

В сообщении отмечается, что Лиина посетил артиллерийский полк армейского корпуса БФ в Калининграде, где выступил на торжественном митинге по случаю начала нового учебного года. В российской армии он ежегодно стартует 1 декабря и завершается 31 октября.

"По словам командующего Балтийским флотом вице-адмирала Виктора Лиины, в новом учебном году флот ждут масштабные задачи, связанные с наращиванием интенсивности боевой подготовки тактических групп, вновь сформированных подразделений", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в течение нового учебного года ожидается плановое поступление на флот новой военной техники и вооружений, в том числе малых ракетных кораблей (МРК) проекта 21631 и 22800.

МРК проекта 21631 предназначены в том числе для ведения боевых действий на мелководье за счет оснащения водометными движителями. Корабли данного проекта оснащены современными образцами артиллерийского, ракетного и противодиверсионного вооружения и могут выполнять задачи по уничтожению самолетов, вертолетов и других воздушных средств поражения, а также их можно задействовать для поражения небольших береговых и морских надводных целей.

Многоцелевые МРК проекта 22800 "Каракурт" разработаны в Центральном морском конструкторском бюро "Алмаз", предназначены для выполнения задач в ближней морской зоне. Корабли этого проекта вооружены универсальным корабельным стрельбовым комплексом на восемь ячеек для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", автоматической артиллерийской пушкой АК-176МА. Кроме того, в ПВО корабля входит ракетные комплексы "Игла" и "Панцирь-М". 

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
АК-176
Проекты
21631 Буян-М
22800 МРК
БФ
Военные учения
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1 комментарий
№1
02.12.2022 02:08
Отрадно что начали отрабатывать тактические группы.КТГ,КПУГ, и еще наверно корабельная противодронная ударная группа.
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