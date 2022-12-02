Лавров: РФ атакует на Украине только обеспечивающую боевой потенциал ВСУ инфраструктуру

По словам главы МИД РФ, в результате высокоточных ударов "выводятся из строя и энергетические объекты, от которых зависит функционирование Вооруженных сил Украины и от которых зависит доставка огро...

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия наносит удары только по тем объектам украинской инфраструктуры, которые обеспечивают военный потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

"Инфраструктура, которая сейчас подвергается атакам, - это инфраструктура, которая обеспечивает боевой потенциал Вооруженных сил Украины, националистических батальонов", - сказал министр.

Как подчеркнул Лавров, в результате высокоточных ударов "выводятся из строя и энергетические объекты, от которых зависит функционирование Вооруженных сил Украины и от которых зависит доставка огромного количества вооружений, которым Запад накачивает Украину, чтобы она убивала русских".

"Наше министерство обороны и военные эксперты, причем не только российские, но и американские, военные эксперты других натовских стран, обращают внимание на то, что наша военная операция с самого начала реализовывалась в режиме минимизации любых негативных последствий для гражданского населения и для гражданской инфраструктуры", - заключил он.