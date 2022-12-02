Американские ЗРК Patriot не спасут Украину от российских ракет

MWM: американские ЗРК Patriot могут быть хуже старых модификаций С-300

США рассматривают возможность поставок Украине ЗРК Patriot, но это сомнительная идея, пишет MWM. Есть все основания полагать, что они окажутся бесполезными в перехвате российских ракет и вряд ли превзойдут более старые модификации С-300.

США рассматривают возможность передачи украинским военным ракетных комплексов Patriot ("Патриот"). Передача средств ПВО большой дальности стала бы беспрецедентным шагом, при этом способность Украины продолжать военные действия против России все чаще ставится под сомнение. На поставку таких средств намекнули как официальные лица США, так и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Во многом аналог российской системы С-300, Patriot имеет дальность 200 км и способен поражать самолеты, баллистические и крылатые ракеты, а его возможности среди западных сухопутных систем совершенно уникальны. Планы поставки могут подтвердиться на фоне точечных ракетных ударов и налетов беспилотников на украинские города и ключевую инфраструктуру, в результате которых возникла угроза эвакуации Киева и других крупных населенных пунктов. Это приведет к огромному количеству беженцев, которое ляжет на европейских союзников Украины тяжким бременем.

Зампред Совета безопасности России и бывший президент Дмитрий Медведев заявил 30 ноября: "Если НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью армии России".

В начале российско-украинского конфликта в феврале российские возможности подавления ПВО в боевых действиях практически отсутствовали, и у русских не было средств, сопоставимых с самолетами EA-18G Growler ВМС США или китайскими J-16D, которые разрабатывались специально для этой роли. Однако жизнеспособность Patriot на Украине остается под вопросом по ряду причин.

Киев до начала конфликта имел крупнейший арсенал высотных систем ПВО в Европе, унаследовав от Советского Союза огромные запасы С-300, но они методично уничтожаются ударами российской авиации, несмотря на поставки резервных комплексов С-300 со всей Восточной Европы. Хотя модификации С-300 значительно старше, едва ли Patriot зарекомендует себя сильно лучше, поскольку его характеристики оставляли желать лучшего как в войне против Ирака в Персидском заливе 1991 года, так и в последнее время в небе над Саудовской Аравией против йеменских повстанцев.В обоих случаях "Патриоты" не справились ракетами, устаревшими по сравнению с нынешними российскими на десятилетия.

Ожидается, что Patriot не сыграет существенной роли в обороне Украины от ударов российских крылатых и баллистических ракет с усовершенствованными ловушками — в том числе из-за высокой стоимости и ограниченного масштаба серийного производства. Из-за этого крупные поставки на Украину на замену вышедших из строя С-300 нецелесообразны. Перспектива больших потерь среди батарей Patriot для США — мощный стимул воздерживаться от таких поставок, поскольку это значительно подорвет доверие союзников к американской противоракетной обороне и серьезно ограничит иностранный интерес к дальнейшим приобретениям.

Еще один аргумент — риск, что Россия получит возможность испытать свои средства против основной противовоздушной и противоракетной системы двойного назначения НАТО. Поэтому помимо поставки дополнительных систем малой дальности — в том числе уже выделенных MIM-23 Hawk времен холодной войны — возможности защитить украинские цели от дальнейших высокоточных ударов России остаются весьма ограниченными.