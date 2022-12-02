Глава Минобороны Польши настаивает на обучении украинских военных обслуживанию Patriot

По словам Мариуша Блащака, аргументы о невозможности обучения украинских военных несостоятельны

ВАРШАВА, 1 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил в четверг, что украинских военных нужно обучить обслуживанию системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot.

21 ноября глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт сообщила, что Германия предлагает Польше поддержку в обеспечении безопасности, в том числе с помощью батарей Patriot, на что Варшава дала положительный ответ. Позже глава Минобороны Польши предложил ФРГ разместить батареи на западе Украины. Глава немецкого оборонного ведомства отвергла эту просьбу. Власти Германии ранее неоднократно говорили, что не собираются отправлять Киеву вооружения без тесных консультаций с партнерами.

Касаясь инициативы Польши отправить Patriot на запад Украины, Блащак отметил, что "обслуживанием Patriot занимались бы украинские военные". "Мы никогда не предлагали немецкой стороне передачу техники вместе с персоналом", - указал он, выступая в парламенте.

По словам польского министра, аргументы о невозможности обучения украинских военных несостоятельны. "Поддерживающие Украину страны постоянно обучают украинцев обслуживать многие современные системы вооружения", - сказал он.