Войти
ТАСС

Глава Минобороны Польши настаивает на обучении украинских военных обслуживанию Patriot

455
0
0
Мариуш Блащак
Мариуш Блащак.
Источник изображения: belvpo.com

По словам Мариуша Блащака, аргументы о невозможности обучения украинских военных несостоятельны

ВАРШАВА, 1 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил в четверг, что украинских военных нужно обучить обслуживанию системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot.

21 ноября глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт сообщила, что Германия предлагает Польше поддержку в обеспечении безопасности, в том числе с помощью батарей Patriot, на что Варшава дала положительный ответ. Позже глава Минобороны Польши предложил ФРГ разместить батареи на западе Украины. Глава немецкого оборонного ведомства отвергла эту просьбу. Власти Германии ранее неоднократно говорили, что не собираются отправлять Киеву вооружения без тесных консультаций с партнерами.

Касаясь инициативы Польши отправить Patriot на запад Украины, Блащак отметил, что "обслуживанием Patriot занимались бы украинские военные". "Мы никогда не предлагали немецкой стороне передачу техники вместе с персоналом", - указал он, выступая в парламенте.

По словам польского министра, аргументы о невозможности обучения украинских военных несостоятельны. "Поддерживающие Украину страны постоянно обучают украинцев обслуживать многие современные системы вооружения", - сказал он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Похожие новости
18.07.2022
Америке не с руки защищать богатую Европу от России
14.06.2021
Владимир Горбулин: Украина уже фактически окружена, нам нужен ракетный меч (Апостроф, Украина)
26.05.2021
The National Interest (США): нет, российская агрессия в Прибалтике не будет повторением крымской модели
06.12.2017
Владимир Путин — причина эпохального провала России
18.09.2014
Из продавцов в покупатели
06.12.2013
Греция выбивается из НАТО
21.04.2010
Зенитные ракетные системы: ситуация на мировом рынке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 20:23
  • 3
Шойгу предложил применять в рамках СВО перспективные комплексы вооружения
  • 02.12 20:18
  • 2
ЕК предложила создать фонд для Киева из замороженных €319 млрд российских активов
  • 02.12 19:57
  • 39105
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.12 19:55
  • 3
Киев технически мог освоить производство боеприпасов 152 калибра
  • 02.12 19:35
  • 3
В России оценили французские РСЗО на Украине
  • 02.12 15:19
  • 103
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 02.12 13:58
  • 1
Портфель экспортных оружейных заказов РФ сохраняется на уровне $50-55 млрд - глава ФСВТС
  • 02.12 06:21
  • 2
Компания ICON получила аванс от NASA на трехмерную печать домов для лунных колонистов
  • 02.12 06:14
  • 3
Замглавы Ростеха и гендиректор РОЭ награждены орденами "За заслуги перед Отечеством"
  • 02.12 05:39
  • 2
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 02.12 02:14
  • 1
ВМС Великобритании получат первую безэкипажную подлодку
  • 02.12 02:08
  • 1
Балтфлот в новом году нарастит интенсивность подготовки тактических групп
  • 01.12 16:26
  • 1
В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России
  • 01.12 15:06
  • 1
Производитель бомб GLSDB опубликовал эмуляцию поражения российского ЗРК С-400
  • 01.12 12:07
  • 2
Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ