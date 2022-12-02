У Союзного государства есть планы военного строительства, заявил Лавров

Лавров: Союзное государство приняло необходимые меры для ответа на провокации

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии имеет планы военного строительства, учитывая продолжающиеся провокации, в том числе со стороны Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Союзное государство имеет планы военного строительства. У нас есть совместная группировка. У нее - сухопутная составляющая, воздушная составляющая. Наши президенты уделяют этой проблеме повышенное внимание, учитывая продолжающиеся провокации, в том числе со стороны Украины. Все необходимые меры поддержания готовности к любым вариантам приняты... Мы будем полагаться на наше Союзное государство и его возможности. Возможности там хорошие", - заявил Лавров на пресс-конференции в четверг.