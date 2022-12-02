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РИА Новости

У Союзного государства есть планы военного строительства, заявил Лавров

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Лавров: Союзное государство приняло необходимые меры для ответа на провокации

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии имеет планы военного строительства, учитывая продолжающиеся провокации, в том числе со стороны Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Союзное государство имеет планы военного строительства. У нас есть совместная группировка. У нее - сухопутная составляющая, воздушная составляющая. Наши президенты уделяют этой проблеме повышенное внимание, учитывая продолжающиеся провокации, в том числе со стороны Украины. Все необходимые меры поддержания готовности к любым вариантам приняты... Мы будем полагаться на наше Союзное государство и его возможности. Возможности там хорошие", - заявил Лавров на пресс-конференции в четверг.

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Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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